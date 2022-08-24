بدء أعمال مشروع «بلووم ليفينج» بعد 5 أشهر من إطلاقه

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة، للتطوير العقاري، عن تعيين شركة «ادرافور الإمارات» كأول مقاول لأعمال الأساسات في مشروعها العصري والمتكامل «بلووم ليفينج».

وستبدأ شركة ادرافور الإمارات أعمال التمكين في شهر سبتمبر قبل إطلاق المرحلة الثانية للمشروع، ما يعتبر خطوة رئيسية في مسيرة تطوير «بلووم ليفينج»، ويأتي تعيين المقاول في غضون 5 أشهر فقط بعد الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى «قرطبة»، والتي تم بيع جميع وحداتها خلال أربع ساعات فقط من طرحها للبيع في شهر مارس 2022. ومن المقرر استكمال المشروع، الذي تبلغ قيمته 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، بحلول الربع الأخير من عام 2024.

وقد تم طرح المناقصة لأعمال الإنشاء الرئيسية لمرحلة قرطبة، وسيتم تعيين المقاول الرئيسي لها قبل نهاية عام 2022.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «نلتزم في بلووم القابضة بتسليم مشاريعنا حسب الموعد المحدد وضمن إرساء أفضل معايير الجودة. وعليه، نعمل على اختيار الشركاء المثاليين، مثل شركة ادرافور الإمارات، لمشاركة مسيرتنا والمساهمة بتحقيق أهدافنا الرامية إلى توفير حياة ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة والخدمات العقارية التي تلبي احتياجاتهم المتطورة».

ومن جهته، قال بيير فياض، المدير العام لشركة ادرافور الإمارات: «نحن فخورون جداً بشراكتنا مع بلووم القابضة، ونتطلع قدماً إلى العمل معاً لتوفير قيمة حقيقية ومجدية لسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة أن مشروع «بلووم ليفينج» سيتم تطويره وفقاً لأعلى المعايير، الأمر الذي سيساهم بتعزيز مكانة بلووم كمطور عقاري رائد يلتزم بتقديم مجمعات سكنية مستدامة تثري حياة العملاء».

وقد تم أخيراً تصنيف «بلووم ليفينج» كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. حيث سيجمع «بلووم ليفينج» السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

ويمتد المجمّع السكني على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تناسب متطلبات السكان من مختلف الفئات العمرية. ويتميز «بلووم ليفينج» بتصميم معماري جميل مستوحى من فنون العمارة الإسبانية وطراز منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تم دمجها مع تصاميم عصرية مميزة. ويقع المُجمع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

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