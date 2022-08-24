163 مليون درهم ثمناً لشقة بنتهاوس في «أتلانتس ذا رويال» بنخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي 1 بروبرتيز» عن بيع أكبر شقة بنتهاوس في «أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز» في نخلة جميرا مقابل 163 مليون درهم. وتبلغ مساحة البنتهاوس الثلاثي الفريد المكون من 5 غرف نوم في نخلة جميرا 25,208 أقدام مربعة ويضم حديقة سماوية ومسبحين خاصين وتراسات ومصعداً خاصاً ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف مع إطلالات لا متناهية بزاوية 360 درجة على كل من بحر العرب ونخلة الجميرا.

ونظراً لأن الوحدة يتم تقديمها بشكل غير مكتمل الكسوة، فسيقوم المالك بإنشاء تصميم داخلي مخصّص لمرة واحدة في العمر.

وشهد سوق العقارات في دبي حالة انتعاش على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السائدة في جميع أنحاء العالم، حيث ازدادت بشكل ملحوظ مبيعات العقارات الفاخرة التي تعتبر فريدة من نوعها من حيث الهندسة المعمارية والتصميمات الخارجية الفريدة والمفروشات مع زيادة في الطلب على المساكن المخصّصة.

ويعتبر «أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز» منتجعاً فائق الفخامة قامت بتصميمه شركة التصميم المعماري «كون بيديرسون فوكس» Kohn Pederson Fox ومقرها نيويورك.

وتقع شقة البنتهاوس الفائقة في الطوابق العليا من الأبراج السكنية 35 و36 و37 وتضم طابقاً نصفياً «ميزانين» إضافياً في 37. وتشمل وسائل الراحة بالمنتجع باقات خدمة حسب الطلب، وبركة سباحة سماوية «إنفينيتي» بطول 90 متراً، وإمكانية الوصول إلى أكثر من 40 مطعماً متنوعاً، وغرف علاج سبا، وغرف بخار وساونا، وصالات رياضية، وملاعب تنس، وغيرها الكثير.

وقال باباك جعفري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بي 1 بروبرتيز»: «تعتبر عملية بيع البنتهاوس في «أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز» الأكبر بالنسبة لـ«بي 1 بروبرتيز» حتى الآن، وهي تمثل القيمة التي نقدمها لكل من المطورين والعملاء على حد سواء. ويعود الفضل في إنجاز هذه الصفقة البارزة إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في نخلة جميرا، والجاذبية الدائمة لدبي كموطن ثانٍ لمواطني العالم المميّزين.

وأطلقت «بي 1 بروبرتيز» أخيراً خدمات الوساطة العقارية الفاخرة لمجموعة منسّقة من العقارات الفاخرة الأكثر رواجاً في الشرق الأوسط. ومنذ إطلاقها في عام 2021، شهدت شركة «بي 1 بروبرتيز» نمواً مطرداً في المبيعات، بما في ذلك «فيلا ريفا ديل لوسو»Villa Riva del Lusso، وهي واحدة من أغلى الفيلات المميّزة في نخلة جميرا بأكملها مع موقف تحت الماء يتسّع لـ10 سيارات، والتي تم إدراجها حصرياً مع شركة الوساطة من قبل المطور «ألباغو بروبرتيز».

وتأسست شركة «بي 1 بروبرتيز» على يد السيد باباك جعفري، المخضرم في مجال العقارات في عام 2021. وتعد شركة الوساطة تتويجاً لخبرته التي تزيد على 17 عاماً في صناعة العقارات الفاخرة، وتتولّى الشركة إدراج العقارات الأغلى ثمناً في دبي والتي تعكس الأناقة المثالية في التصميم والموقع والتصميم، فيما تلبي الشركة احتياجات أغنى الناس في العالم بمعرفتها منقطعة النظير وخبرتها المعمّقة في مجال الاستثمار العقاري.

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