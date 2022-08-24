«باسبورت ليجاسي» توفر خدمة تأسيس الشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت باسبورت ليجاسي عن خدمتها الجديدة لتأسيس الشركات في الإمارات، والتي تسهل عملية استصدار تأشيرات الإقامة للمستثمرين، انطلاقاً من ضرورة حيازتهم لتأشيرة سارية للإقامة في أراضي الدولة. وتتيح الخدمة تأسيس الشركات بتكلفة استثمار أقل من المعايير العالمية، لتتيح للمستثمرين الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا التي تقدمها الدولة. ويبلغ عدد المغتربين في الإمارات 8.92 ملايين شخص ويشكلون نسبة 88.52% من سكان الدولة، حيث ينتقل معظمهم إلى الإمارات بحثاً عن عمل وإقامة دائمة، وخصوصاً مع نمو جاذبية الإمارات بعد تعاملها مع أزمة «كوفيد 19».

وقال جيفري هينسلر، المؤسس والشريك الإداري في شركة باسبورت ليجاسي في الإمارات: «يشهد العالم اليوم ارتفاعاً كبيراً في الأسعار أكثر من أي وقت مضى، وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتوفير مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار للأفراد من جميع فئات الدخل ليتمكنوا من الانطلاق في مسيرتهم نحو النجاح المستقبلي. وقمنا بالتوسع في هذا المجال لتوفير بدائل بتكاليف معقولة للأشخاص الذين لا يمتلكون التمويل الكافي لدفع تكاليف برامج الهجرة عن طريق الاستثمار السائدة عالمياً. وتسهل خدمتنا الجديدة، لتأسيس الشركات في الإمارات، الفرص للمناطق المهمة التي تقدم حوافز مميزة، مثل منطقة دبي الحرة المرموقة، والتي تتميز بأسعارها المعقولة، وخصوصاً مع توفير هيئة المنطقة الحرة الدولية ومنطقة ميدان مجموعة متنوعة من الخيارات للمستثمرين المهتمين. ومن ناحية أخرى، يمكننا تسهيل فرص الاستثمار في الإمارات الشمالية للعملاء الذين يحتاجون إلى مناطق منخفضة التكاليف لأنشطتهم التجارية، كما سيتم التعامل مع كل عميل بشكل شخصي وبطريقة مخصصة بناء على حالتهم ومتطلباتهم، لنسهل لهم مسيرتهم لبناء أسس متينة لحياتهم في دولة الإمارات».

وتبدأ تكاليف برامج الإقامة عن طريق الاستثمار والجنسية عن طريق الاستثمار عادة من 100 ألف دولار أمريكي، والتي يمكن أن تكون تكلفة كبيرة للعديد من المستثمرين، حيث يمكن للأفراد الراغبين بالانتقال إلى الإمارات ولا تتوفر لديهم هذه السيولة، استخدام خدمة باسبورت ليجاسي الجديدة كخيار أكثر سهولة للهجرة. وابتداءً من 50.000 درهم، تسهل الشركة للمستثمرين عملية تأسيس شركاتهم في الإمارات، والتي يمكن تأسيسها من خلال ثلاثة أنواع من الشركات: شركة داخلية أو شركة خارجية أو شركة منطقة حرة. ويستطيع المستثمرون الذين قاموا بتأسيس شركة داخلية أو شركة منطقة حرة الاستفادة من مزايا إضافية مثل الحاجة إلى زيارة الإمارات مرة واحدة فقط كل ستة أشهر للمحافظة على التأشيرة إلى جانب إمكانية إصدار تأشيرات للموظفين والمشاركة في نمو الاقتصاد الإماراتي.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة بسهولة إلا أن المعايير المحددة ستختلف من مستثمر إلى آخر، حيث تستند هذه المعايير إلى عوامل عدة مثل جنسية العميل ونوع الشركة التي يرغب بتأسيسها ومتطلبات السلطة المسؤولة عن المناطق المعنية. ويستغرق إصدار الترخيص، بمجرد تقديم المستثمر للوثائق اللازمة، فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، كما يتطلب إصدار بطاقة المنشأة بين خمسة وسبعة أيام، في حين يحتاج إصدار التأشيرة وتصريح الدخول بين يومين وسبعة أيام. وتتطلب العملية خطوة إضافية في الإمارات الشمالية، حيث يحتمل إيجاد استثمارات بتكاليف أقل، بعد استلام المستثمر لبطاقة المنشأة، حيث تستغرق عملية التسجيل في القنوات الذكية لدائرة الإقامة والجنسية من يوم إلى ثلاثة أيام إضافية. وسيحتاج العميل إلى يوم لإجراء الفحوصات الطبية ويوم إلى يومين للحصول على الهوية الإماراتية، وفقاً لسلطة المنطقة، وثلاثة إلى خمسة أيام لختم التأشيرة على جواز السفر.

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