«المجلس الأطلسي»: الإمارات الأولى عربياً في الرخاء

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت الإمارات عربياً فيما احتلت المركز 34 عالمياً على «مؤشر الحرية والرخاء»، الصادر عن «مركز الحرية والرخاء» التابع لــ«المجلس الأطلسي»، المؤسسة البحثية والفكرية الأمريكية المرموقة.

ويرصد المؤشر مستويات الرخاء والازدهار في مختلف دول العالم، كما يتتبع أيضاً العلاقة بين هذه المستويات من جانب، ومستويات الحريات المختلفة، خاصة الحريات الاقتصادية في دول العالم.

وحصلت الإمارات على 66.5 من أصل 100 درجة في «مؤشر الحرية والرخاء» لتنال بها المركز الأول عربياً والــ 34 عالمياً.

وذكر «مركز الحرية والرخاء» في التقرير المرفق بنتائج المؤشر أن الإمارات تقود الطريق بين الدول العربية صوب الرخاء وأيضاً الحرية الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن الإمارات تصنف من حيث الحرية ضمن فئة «حرة إلى حد كبير»، وهو أعلى تصنيف بين الدول العربية، مشيراً أن هذا التصنيف قاد الإمارات إلى التفوق عربياً في الأداء الاقتصادي أيضاً، وهو ما أدى بالتبعية إلى تفوقها في الرخاء والازدهار.

وكانت صدارة دول العالم في الرخاء والازدهار، وفقاً للمؤشر، من نصيب سويسرا، التي نالت 97.1 درجة ونالت النرويج المركز الثاني، وسويسرا المركز الثالث.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز