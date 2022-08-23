«الاتحاد لائتمان الصادرات» يثمن النمو القياسي في التجارة غير النفطية للإمارات

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمن ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات في تحقيق نمو قياسي في التجارة غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2022، حيث تجاوزت التريليون درهم مسجلة نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021، وذلك نتيجة اعتماد الدولة وتنفيذها للتشريعات وللإصلاحات الاقتصادية في أطر استباقية لدفع عجلة التوسع الاقتصادي.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) - إلى جهود الشراكة المنسقة بين القطاعين العام والخاص لتسريع التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية الوطنية والتطوير المستمر للقدرات ذات المستوى العالمي.

وبين ماسيمو فالسيوني، أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تم إطلاقها بهدف تعزيز برامج التنويع الاقتصادي في الدولة ودعم الصادرات وإعادة التصدير والتوسع في الاستثمار الأجنبي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للمضي قدماً نحو اقتصاد المعرفة، في ظل الالتزام بتسريع الانتعاش الاقتصادي خلال حقبة ما بعد الجائحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز