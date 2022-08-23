«الفطيم الهندسية للتقنية» تتعاون مع «إتش 3 سي» لتوسيع حلولها الرقمية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إتش 3 سي»، شركة الحلول الرقمية والشبكات المؤسسية، عن اختيار شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، المزوّد الرائد للحلول المتكاملة والشاملة في قطاع البناء والتابعة لمجموعة الفطيم، شريكاً معتمداً في المنطقة.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى تطوير قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة وتزويد العملاء حلولاً مخصصة تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات اللوجستية المتقدمة بصورة أسرع ووفق أعلى معايير الجودة بالاعتماد على أسس الابتكار التقني المتقدمة لدى شركة إتش 3 سي.

وقال مورالي سيرباكام، المدير العام لشركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: «تواصل شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة التزامها نهجها والتركيز على تلبية احتياجات العملاء لتحقيق أعلى درجات التميز والارتقاء بمسيرة التحول الرقمي لديهم من خلال الحلول المبتكرة. ويسهم تعاوننا مع شركة إتش 3 سي في تعزيز حضورنا في القطاع ويتيح لنا تقديم أفضل الحلول والخدمات عالية الجودة لعملائنا».

وتتميز شركة إتش 3 سي بمحفظة واسعة من منتجات البنية التحتية الرقمية، وتوفر منصةً رقميةً متكاملة تقدم مجموعة من الخدمات، مثل الحوسبة السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء الصناعي وأمن المعلومات والخدمات التقنية الشاملة في العديد من القطاعات.

ومن جانبه، قال شو كيفن، المدير العام لشركة إتش 3 سي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «يُعد الابتكار التقني من العوامل الرئيسة المساهمة في نمو أي قطاع، ونركز بشكلٍ كبير على توظيف الكفاءات الملائمة في مجالي البحث والتطوير لتوفير أحدث الأنظمة المبتكرة. وتسهم التكنولوجيا الرقمية في رسم مسار تطور الشركات لتواكب متطلبات المستقبل، ويسرّنا التعاون مع شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة لدعم مسيرة التحول الرقمي التي تقودها».

وتحرص شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل النظم في المنطقة، على الاستثمار في الحلول الاستباقية التي تواكب احتياجات الشركات في المستقبل، وتساعدها على النمو وتحسين أدائها وتحقيق النجاح الذي تطمح له، من خلال توفير الخبرات والبنية التحتية المناسبة والفرص المواتية لتحويل الأفكار المتميزة إلى قيمة تجارية ملموسة.

وتعمل شركة الفطيم الهندسية للتقنية، التي أسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات فيها، إذ تُعد الخيار الأول في السوق لحلول الهندسة والتكنولوجيا الشاملة. وتُعد شركة الفطيم الهندسية للتقنية المزوّد الرائد في القطاع للمنتجات والخدمات الموثوقة، بما يشمل منتجات الميكانيك والكهرباء والسباكة وتكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة ومنتجات البناء وإدارة الطاقة وإدارة المرافق والتحول الرقمي وتكنولوجيا البنى التحتية في قطاع البناء. وتركز شركة الفطيم الهندسية للتقنية على دعم الشركات الباحثة عن التطور والارتقاء بمكانة عملائها وشركائها وتعزيز موثوقيتها والالتزام بمواعيد الإنجاز.

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