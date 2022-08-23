«الخدمات المالية العربية» تنقل بياناتها إلى مركز «إيكوينوكس» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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ذكرت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، المتخصصة في حلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية «فينتك» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نقل عمليات مركز البيانات في الإمارات إلى مرافق مركز «إيكوينوكس» للبيانات في مدينة دبي للإنتاج الإعلامي، والمعروفة باسم DX1.

ومن خلال الاتصال بأحد المراكز التجارية الرئيسة للأعمال التجارية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تفتح شركة AFS مجموعة واسعة من الفرص الدولية لعملائها، ما يمكنهم من الاستفادة من الاتصالات بشركات المدفوعات الدولية الكبرى ومقدمي الخدمات السحابية مثل «أمازون للخدمات السحابية» و«مايكروسوفت»، والتي تعزز سمعة شركة AFS في تقديم أفضل الفرص وتجربة المدفوعات عالية الجودة لعملائها. وتمتلك شركة AFS مراكز بيانات في الإمارات ومملكة البحرين.

وتدير «إيكوينوكس»، شركة البنية التحتية الرقمية في العالم، أكثر من 240 مركزاً للبيانات على مستوى العالم، كل منها يضم أنظمة بيئية غنية وحيوية تسمح لموفري الشبكات والمحتوى، وموفري خدمات السحابة وتكنولوجيا المعلومات، وعملاء المؤسسات بتبادل بيانات الأعمال المهمة بسرعة وكفاءة. ويمنح اتصال مركز بيانات «إيكوينوكس»، الجديد أعمال معالجة المدفوعات الإقليمية لشركة AFS منصة مركز بيانات عالمية آمنة وقوية لتوسيع نطاق عملياتها باستخدام البنية التحتية الرقمية من الجيل التالي.

وقال غسان مارديني، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة AFS: «إيكوينوكس» الشريك المناسب لـAFS من ناحية أنها تعطي الأولوية للتحول الرقمي كأولوية أعمال حاسمة. وتلتزم AFS الابتكار المستمر عبر مساحة المدفوعات إذ يساعدنا إطلاق نظام أساسي لمركز البيانات العالمي على دعم عملائنا بشكل أكبر وتعزيز تحول معاملاتهم الرقمية من خلال توفير حلول مدفوعات مرنة ومرنة وآمنة وقابلة للتطوير. وفي المشهد الرقمي سريع التطور الذي نعيشه اليوم، يجب أن تحفز بنيتنا التحتية الرقمية الابتكار، لا أن تعوقه. وسيستمر أحدث مركز بيانات في الإمارات لشركة AFS في تعزيز مكانتنا مركزاً إقليمياً للمدفوعات والتكنولوجيا المالية والابتكار.

وقال كامل الطويل، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، في إيكوينوكس: إن اتفاقيتنا مع AFS شهادة على أن إيكوينوكس المنصة العالمية الموثوق بها التي تعتمد عليها الشركات لتطوير استراتيجياتها الرقمية الأولى وتجهيز رحلات التحول الرقمي الخاصة بها. العديد من مؤسسات تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية، مشغولة ببناء البنية التحتية والبنى متعددة السحابة المختلطة على الحافة للتعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة بسرعة، ووضع أعباء العمل وحماية البيانات بالقرب من مصادر البيانات حيث تعمل بشكل أفضل.

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