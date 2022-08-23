2417 معاملة بتسجيل عقاري الشارقة يوليو الماضي

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت نتائج التقرير الشهري عن شهر يوليو الماضي، الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها خلال الشهر الماضي، إذ بلغت 2417 معاملة، شهدتها 71 منطقة مختلفة متوزعة على مناطق الإمارة، منها 588 معاملة بيع، و338 معاملة رهن، و 1491 معاملة التصرفات الأخرى.

وبين التقرير نسب عدد التصرفات العقارية، حيث بلغت نسبة معاملات البيع 24.3٪، ونسبة معاملات الرهن 14٪، في حين جاءت نسبة معاملات التصرفات الأخرى 61.7٪.

معاملات

وقال عبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة:«بلغ حجم التداول النقدي في يوليو الماضي 1.4 مليار درهم، ووصل عدد معاملات الرهن إلى 338 معاملة بقيمة 487 مليون درهم، مما يؤكد على أن الدائرة تعمل دوماً على ترجمة رؤيتها بكل دقة، وتسعى وفق برامجها واستراتيجياتها إلى أن تكون حاضرة بقوة وثقة في المشهد الاستثماري والعقاري من خلال تنفيذ رسالتها، والعمل على تفعيل مختلف قنوات وآليات التواصل والتفاعل مع المستثمرين، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية المقدمة، وتعزيز فرص ومجالات جذب الاستثمار لهذا القطاع، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي لمجالات أوسع».

تقدم

وأضاف:«وتأتي نتائج شهر يوليو الماضي لتؤكد على مدى التقدم والنمو في حركة العقارات والإقبال عليها، بالإضافة إلى أنها تعتبر أحد عناوين الشفافية التي تتميز بها الدائرة كواحدة من حزمة القيم التي نستند عليها في عملنا وخططنا وما يترتب عليها من نتائج، التي تنسجم وتتناغم مع رؤية الإمارة الاقتصادية، لنشهد إقبالاً لافتاً من المستثمرين، في مؤشر على البيئة الآمنة والمريحة للعيش والاستثمار في إمارة الشارقة».

مويلح

وأظهرت إحصائية الدائرة بأن منطقة مويلح التجارية جاءت كأعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة، بعدد 266 معاملة. أما أعلى منطقة بما يخص حجم التداول في كل مدينة، فقد بين التقرير أن مويلح التجارية هي الأعلى في مدينة الشارقة، والبردي ٢ في مدينة خورفكان، والبليدة في المنطقة الوسطى، والبراحة في مدينة كلباء.

588

وأوضح التقرير أنه قد بلغ إجمالي عدد معاملات البيع المنفذة حسب نوع العقار من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي، 588 معاملة بيع، توزعت على 145 معاملة خاصة بالأراضي الفضاء في إمارة الشارقة، و126 معاملة تتعلق بالأراضي المبنية في الإمارة، بالإضافة إلى 317 معاملة خاصة بالأبراج المفرزة. وبلغ المجموع الكلي للمساحات المتداولة 2.8 مليون قدم مربع وشملت الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

أعلى 4 مناطق

أكد التقرير على أن أعلى 4 مناطق من حيث العدد في كل مدينة على مستوى الإمارة، كان في يوليو الماضي كما يلي: في مدينة الشارقة، مويلح التجارية، الخان، الصجعة الصناعية، حوشي، وفي مدينة خورفكان، الزبارة الصناعية، البردي 2، الحراي الصناعية، الزبارة.

وفي المنطقة الوسطى، فقد تركزت التداولات على المدينة القاسمية، البليدة، خضيرة 2، الطيبة 2، وفي مدينة كلباء، الصناعية، البراحة، تجارية سور كلباء، البردي.

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