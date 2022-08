50 من أفضل المطاعم تشارك في «أسبوع مطاعم دبي» خلال مفاجآت الصيف

المصدر: دبي - البيان

في إطار الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاق مفاجآت صيف دبي، يحتفل أسبوع مطاعم دبي بتنوع وتميز المطاعم في المدينة.

يشارك 50 من أفضل المطاعم الفاخرة في دبي بتقديم تجارب الطعام المميزة من المأكولات اللذيذة والأطباق الشهية، وذلك يومياً حتى 28 أغسطس الجاري، والتي تشمل مطاعم مدرجة في دليل ميشلان بدبي، الأول من نوعه في المنطقة، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو الماضي، مثل «براسيري بولود» (Brasserie Boulud)، و«فاي ليا» (Fi’lia)، و«غولد فيش» (Goldfish)، و«إنديا باي فينيت» (Indya by Vineet)، و«ريف كوشياكي» (Reif Japanese Kushiyaki). وتتنوع عروض المطاعم من الإفطار مقابل 69 درهماً إلى وجبة غداء من طبقين مقابل 95 درهماً، وعشاء مكون من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً، إلى جانب قوائم طعام للأطفال تبدأ من 25 درهماً بالإضافة إلى زجاجة مياه مع وجبة الغداء والعشاء.

ويقدم أسبوع مطاعم دبي الصيفي ما يناسب كافة الأذواق في المطاعم المنتشرة في أنحاء المدينة. لا تفوتوا فرصة الاستفادة من العروض الرائعة في مطاعم مثل «ثياتر كافيه» (Theatre Cafe)، و«مقهى فارزي» في مول الإمارات (Farzi Cafe)، و«بالم كيتشن» (Palm Kitchen)، و«رورينج رابيت» (Roaring Rabbit) في تاج إكزوتيكا ريزورت آند سبا النخلة، دبي، و«ذا ناين» (The Nine)، و«مانجو تري تاي بيسترو» (Mango Tree Thai Bistro)، و«سولو دبي» (Solo Dubai)، و«ذا تاي كيتشن» The Thai Kitchen، و«وزلدوج صالون» Weslodge Saloon City Walk، و«أيه إم جي كافي هاوس» AMG Kaffeehaus Dubai، و«نورث تونتي أيت» North 28، و«ذا دك هوك» The Duck Hook، و«وير هاوس» Warehouse، وغير ذلك الكثير من المطاعم.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبدالواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

