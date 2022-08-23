دبي هيلز مول يحتفي بالإماراتيات تقديراً لدورهن في تنمية المجتمع

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفل دبي هيلز مول بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تأكيداً على الدور الريادي الذي تقوم به المرأة الإماراتية في سبيل دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، باعتبارها شريكاً أساسياً في النجاح والتميز في مختلف القطاعات.

وخلال الاحتفالية السنوية، تُقدم متاجر دبي هيلز مول يوم 28 أغسطس عروضاً خاصة للمتسوقات الإماراتيات، ومجموعة واسعة من الهدايا القيّمة وتجارب متنوعة من الطعام والضيافة المجانية، فضلاً عن العديد من العروض الاحتفالية، وذلك تعبيراً عن خالص الشكر والتقدير لهن في هذه المناسبة الخاصة.

وتشمل الهدايا مجموعة واسعة من المنتجات المُقدمة من أبرز العلامات التجارية المشاركة، بما في ذلك «مجوهرات دوسول» التي تُقدم لؤلؤ المياه العذبة لأول 50 متسوقة، و«متجر فيور» مُقدماً باقة من مستحضرات التجميل لأول 100 زائرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من منتجات العناية الشخصية مُقدمة من «مولتون براون»، وإكسسوارات من ماركة «سفيرا»، إلى جانب العطور المميزة من «ميزون فرانسيس كركديجان باريس»، وغيرها الكثير من الهدايا التي تقدمها المتاجر المشاركة.

أما بالنسبة للمطاعم المتواجدة على مستوى المركز التجاري، فتوفِّر للسيدات الإماراتيات فرصة لتناول السوشي الياباني الأصيل مع بطاطس عمان مُقدمة لأول 25 إماراتية من رواد مطعم «ميابي سوشي»، بالإضافة إلى كعكة ريد فيلفيت اللذيذة من «مادو»، وميلك شيك من «فايف جايز»، وأشهى الحلويات من «بيكانيروالا».

يقدم «دبي هيلز مول» تجربة فريدة مع وجود العديد من المتاجر التي تستعد لتقديم الهدايا والعروض الرائعة، ليصبح الوجهة المثالية احتفالية المرأة الإماراتية لهذا العام، حيث سيتم الترحيب بالسيدات الإماراتيات ببطاقات معايدة ضمن المتاجر الأربعين التابعة لمجموعة أباريل، كما تقدم «صيدلية سوبر كير» مجموعة من مستحضرات مجانية للعناية بالبشرة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، وتحليل تكوين الجسم، وسيقدم أوروجولد علاجاً مجانياً لمكافحة الشيخوخة للعين، مع توفر باقات هدايا حصرية. كما تقدم «فلورمار» و«أبوعوف» مجموعة من الهدايا تعبيراً عن التقدير والعرفان للمرأة الإماراتية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز