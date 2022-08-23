«إیه إس جي ستالیونز الإمارات» تستحوذ على حصص استراتيجية في شركتين للتصميم الداخلي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات ش.م.خ، الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الاستثمار والهندسة والإنشاءات في دولة الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصص استراتيجية في شركتين إماراتيتين، إيذاناً منها بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل مجالي التصميم الداخلي وتصنيع المنتجات.

وفي التفاصيل، استحوذت إیه إس جي ستالیونز الإمارات ش.م.خ. على حصة 60% من «فجين فاكتوري»، أكبر شركة لأعمال النجارة وتصنيع الأثاث في دولة الإمارات. كما استحوذت المجموعة على حصة 45% في ديكوفجين، المزود الرائد لخدمات الهندسة والتصميم الداخلي عالية الجودة.

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجموعة «إيه إس جي» ستاليونز الإمارات تعليقاً على هذه الخطوة: «تأتي صفقتا الاستحواذ ضمن جهودنا الرامية إلى مواصلة توسيع عائدات مجموعة «إيه إس جي» من مصادر جديدة بجانب مجالي الهندسة والتشييد. ويشكل توسيع نطاق عملياتنا ليشمل تصميم المساحات الداخلية وتصنيع المنتجات خطوة مهمة في استراتيجية نمو الشركة، وسنعكف على إحداث نقلة نوعية في عالم التصميم ضمن السوق المحلي».

وتأسست شركة «فجين فرنتشر آند ديكوريشن فاكتوري» في عام 2003، وتمتلك مصنعاً في أبوظبي يمتد على مساحة 24.000 متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 550 عاملاً من أصحاب الخبرة في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث والديكور والألواح والأبواب، كما أضافت الشركة أخيراً التنجيد إلى باقة خدماتها.

في حين تأسست شركة ديكوفجين منذ 19 عاماً تلبية للطلب المتنامي على حلول التصاميم الداخلية المتخصصة، وتركز أعمالها على الهندسة وتنفيذ المشاريع. ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 60 مهندساً متميزاً، وتمتلك مصنعاً مجهّزاً بأحدث التقنيات في منطقة المصفح بأبوظبي. تقدم «ديكوفجين» خدماتها لعدد من الفنادق الراقية والمطوّرين الرئيسيين والمتعاقدين، بالإضافة إلى شركات ومشاريع حكومية بارزة في أبوظبي. وتشتمل قائمة المشاريع التي عملت الشركة فيها القصر الرئاسي وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وفندق ماريوت ذا اديشن.

وأضاف الظاهري: «تشهد المنتجات المحلية طلباً مرتفعاً بسبب التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، ونرى آفاقاً واسعة للنمو الاستراتيجي للشركة في السوق من خلال صفقتي الاستحواذ على «ديكوفجين» و«فجين فاكتوري» الرائدتين، والتي ستسهم في توفير حلول شاملة عالية الجودة في السوق المحلية ضمن مجالي التصميم والأثاث».

وستسهم عمليتا الاستحواذ في توفير زخم نمو قوي لمجموعة ستاليونز الإمارات، والتي تزود حالياً 12 سوقاً مختلفاً بخدمات الهندسة والتشييد والتطوير وإدارة العقارات. وتأسست الشركة في عام 2006، وأُدرجت في سوق نمو ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية في أواخر عام 2020، وتبلغ قيمة أصول الشركة أكثر من 500 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز