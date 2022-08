4 شركات بمناقصة مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت شركة «أنكوراج للاستثمارات»، التي تعمل في تطوير وتنفيذ وتشغيل المشروعات الصناعية في قطاع البتروكيماويات والهيدروجين الأزرق، تأهل أربع شركات عالمية للمرحلة الثانية من مناقصة مشروع «أنكور بينيتويت»، الذي تعتزم «أنكوراج للاستثمارات» إقامته في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، وهو مجمع صناعي باستثمارات تزيد على ملياري دولار.

أسفرت عملية التقييم بالمرحلة الأولى للمناقصة عن اختيار قائمة مختصرة للمقاولين الرئيسيين لأعمال التصميم (FEED) وأعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمشروع تضم أربع شركات عالمية متخصصة في وحدات نزع الهيدروجين من البروبان (PDH) لإنتاج البروبيلين وإنتاج البولى بروبيلين، وهي بحسب الترتيب الهجائي: تكنيب انرجيز الإيطالية TECHNIP ENERGIES, S.p.A.وتكنيكاس ريونيداس الإسبانيةTECNICAS REUNIDAS, S.A.، وسامسونج الهندسية المحدودة SAMSUNG Engineering Co., Ltd. وهيونداي للهندسة والإنشاءات HYUNDAI Engineering & Construction Co., Ltd.(HDEC) الكوريتان الجنوبيتان.

وستشهد المرحلة الثانية من المناقصة اختيار المقاول العام الذي يتولى تنفيذ وإنجاز الأنشطة والإجراءات اللازمة لمرحلة أعمال الهندسة والتصميم الأولية إلى جانب توريد جميع المعدات والأجهزة للمشروع وتجهيز وتحضير الموقع والأعمال الخاصة بالهندسة والمشتريات والبناء.

ومن المتوقّع اكتمال مشروع «أنكور بينيتويت» خلال ثلاث سنوات بعد انتهاء أعمال الهندسة والتصميم. ويستهدف المشروع الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وزيادة صادراتها الكيماوية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويواكب المشروع خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي لجذب المستثمرين العرب والأجانب.

وقال الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة «أنكوراج للاستثمارات»: «جرى اختيار الأسماء من شركات المقاولات العالمية للتأهل للمرحلة الثانية، بناءً على ما لها من سابقة أعمال وخبرة عالمية مما يظهر مدى حرص شركة «أنكوراج للاستثمارات» على أن يكون مشروع «أنكور بينيتويت» نموذجاً مستوفياً للمعايير العالمية وملبياً لمتطلبات المستثمرين الذين يتطلعون لتعزيز وجودهم في مصر».

وفي هذا السياق، وقع عدد من الشركات السعودية اتفاقيات لاستثمار 7.7 مليارات دولار في مصر خلال يونيو الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي السيادي (أيه دي كيو القابضة) يقود أيضاً موجة استثمارات إماراتية في مصر تشمل استثمار 10 مليارات دولار في مشاريع صناعية في مصر والإمارات والأردن بموجب اتفاقية الشراكة الصناعية بين الدول الثلاث.

وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، وتلقت دفعة إضافية نهاية العام الماضي عندما أطلق البلدان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار

