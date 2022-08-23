«بترول رأس الخيمة» تبيع أصولاً في غرب أفريقيا

المصدر: دبي- سيد صالح

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أبرمت شركة «بترول رأس الخيمة» صفقة مع شركة «دي إن أو» النرويجية المتخصصة في تشغيل حقول النفط والغاز، لتبيع لها بالكامل شركة «موندويل انتربرايسيز» المملوكة لها.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن هذه الصفقة تتضمن أن تتنازل «بترول رأس الخيمة» إلى «دي إن أو» عن الملكية غير المباشرة بنسبة 33.33%، التي تعود إلى «موندويل انتربرايسيز» في شركة «فوكستروت انترناشيونال إل دي سي» الخاصة، والتي تنشط في قطاع الطاقة، وتمتلك أصولاً في حقول بحرية للنفط والغاز في سواحل غرب أفريقيا، وبصفة رئيسية في دولة كوت ديفوار.

وأفادت شركة «بترول رأس الخيمة» في بيان نقلته «بلومبرغ» بأن التاريخ الفعلي لبدء سريان الصفقة هو الأول من يناير 2022، وأن المُقابل المتّفق عليه بين الطرفين للصفقة هو 117.25 مليون دولار، يُغطي 95 مليون دولار، هي القيمة السوقية لشركة «موندويل انتربرايسيز»، إلى جانب 21 مليون دولار نقداً، و1.25 مليون دولار في صورة رأس مال متداول.

وذكرت «بلومبرغ» أن الصفقة مرهونة بأن توزع «بترول رأس الخيمة» الأسهم، التي تمتلكها «دي إن أو» فيها، بما في ذلك الأسهم التي سيجري استخدامها في تسديد مُقابل الصفقة، إلى المُساهمين، وذلك عن طريق رد رأس المال.

وأضافت الوكالة: إنه من المتوقع إتمام الصفقة في أكتوبر المقبل، حيث ستحصل «دي إن أو» على 26.269.183 سهماً من نسبة الــ 5.1%، التي تمتلكها في «بترول رأس الخيمة»، والتي بدورها ستحتفظ بهذه الأسهم كأسهم خزينة.

ونقلت «بلومبرغ» أيضاً عن بيورن ديل، المدير الإداري لدى «دي إن أو» تصريحات، أشاد فيها بالصفقة المبرمة بين شركته و«بترول رأس الخيمة»، كونها تمنح شركته أصولاً متميزة في غرب أفريقيا.

وقال ديل: «في ظل سعي «دي إن أو» إلى تحقيق هدفها المتمثل في التوسع خارج نطاق «كردستان» بالعراق وأيضاً «بحر الشمال»، فإن هذه الصفقة للاستحواذ على أصول لحقول بحرية للنفط والغاز في كوت ديفوار تعد خطوة أولى شديدة الأهمية في منطقة تتمتع بآفاق واعدة إلى حد بعيد، وتتيح فرصاً واسعة النطاق للنمو، وذلك من خلال الاستحواذ على التراخيص الخاصة بالاستكشاف والتنقيب، تطوير الأصول واستغلال حقول الإنتاج».

وأضاف ديل: «وتقيّم «دي إن أو» بالفعل فرصاً أخرى في منطقة غرب أفريقيا، وبالتحديد في كوت ديفوار».

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