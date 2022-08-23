النفط يهبط 4 % وسط قلق تباطؤ النمو

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أسعار النفط 4% خلال التعاملات أمس، منهية 3 جلسات من المكاسب، بفعل مخاوف بأن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية ربما تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقوض الطلب على الوقود.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 4.10 % إلى 92.50 دولاراً للبرميل خلال التعاملات.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر ، التي انقضي تداولها مع نهاية جلسة أمس، إلى 86.60 دولاراً للبرميل.

وقلص الخامان القياسيان خسائرهما بعض الشيء في وقت لاحق ليجري تداول برنت عند 93.10 دولاراً للبرميل والخام الأمريكي عند 87.25 دولاراً.

المعروض الروسي

وقال أولي هانسن رئيس قسم السلع الأولية في ساكسو بنك، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي التي تفاقمت بسبب انخفاض المعروض من روسيا يعزز الطلب على النفط.

وبلغ خام برنت نحو 140 دولاراً للبرميل في أوائل مارس لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود.

وأضاف هانسن «بينما استمرت المؤسسات في بيع النفط الخام تحسباً لحدوث تباطؤ اقتصادي، كانت سوق المنتجات المكررة ترسل إشارة أخرى مع ارتفاع هوامش المصافي مرة أخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الغاز مما يجعل البدائل المكررة، مثل الديزل، تبدو رخيصة».

ولا تزال الإمدادات في جميع أنحاء العالم محدودة نسبيا، وقال مشغل خط أنابيب يضخ نحو 1 % من النفط العالمي عبر روسيا إنه سيخفض الإنتاج مرة أخرى بسبب المعدات التالفة.

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