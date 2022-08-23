إضرابات بريطانيا تهدد سلاسل الإمداد العالمية

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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سيسبّب الإضراب المستمر بهدف زيادة الأجور في أكبر موانئ الشحن في بريطانيا «اضطرابات خطيرة» في سلاسل الإمداد، وفق ما أكد مسؤول في نقابة «يونايت» أمس.وأشار روبرت مورتون رئيس الفرع اللوجستي في النقابة ، إلى أن التحرّك الذي بدأ الأحد في ميناء فيليكستو (شرقي إنجلترا) ويتوقع أن يستمر 8 أيام.

وفي حال لم يحصل ذلك فإن «سلاسل الإمداد ستشهد اضطرابات خطيرة. وهذه إحدى العواقب المؤسفة لمثل هذه الحالات»، وفق قوله لقناة سكاي نيوز التلفزيونية.

ويطالب أعضاء «يونايت» بزيادة أجور «توازي على الأقل نسبة التضخم»، في حين عرض أرباب العمل زيادة 7 % فقط.

وحذر من أنه «إذا لم نحصل على مطالبنا فسيكون هناك المزيد من الإضرابات».

بلغت نسبة التضخم 10,1 % في يوليو على أساس سنوي ومن المتوقع أن تتجاوز 13 % في أكتوبر المقبل، وهي النسبة الأعلى التي يسجلها بلد عضو في مجموعة السبع.

ويُعدّ هذا الإضراب الأول منذ 1989 في الميناء الذي تمر عبره نحو 4 ملايين حاوية سنوياً.

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