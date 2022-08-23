سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.4 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.42 مليار درهم في ختام تداولات أمس، تركز معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و273.12 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 365.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.7 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 162.86 مليون درهم محصلة شراء في السوقين، منها 152.2 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و10.6 ملايين درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 412.15 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 249.29 مليون درهم.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10063.18 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3408.11 نقاط.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.1% ليغلق عند 19.76 درهماً مستقطباً سيولة تجاوزت 180.2 مليون درهم، فيما تصدر «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً بعد اجتذابه سيولة بنحو 281.8 مليون درهم وأغلق عند 342.5 درهماً.

وارتفعت أسهم «كيو القابضة» بنسبة 4.23% و«الشارقة الإسلامي» 3.72% و«طاقة» 1.6% و«طيران أبوظبي» 1.21% و«ملتيبلاي» 0.98% و«رأس الخيمة العقارية» 0.13%.

وفي سوق دبي، ارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنسبة 0.38% و«بنك المشرق» 1.89% و«أرامكس» 1.55% و«أمانات القابضة» 1.69% و«الاتحاد العقارية» 6.8% و«ديار للتطوير» 0.35%.

وتصدر «إعمار العقارية» قائمة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 112.3 مليون درهم ليقفل عند 5.84 دراهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة تجاوزت 34.5 مليون درهم ليغلق عند 4.57 دراهم.

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