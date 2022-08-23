فنادق دبي تسجل نمواً قوياً خلال العطلة الصيفية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت فنادق دبي نمواً قوياً بمعدلات إشغال عالية خلال العطلات الصيفية والنصف الأول من 2022، ويعود الفضل في هذا النمو الكبير للزخم الذي أحدثه معرض إكسبو 2020 الذي حقق نجاحاً منقطع النظير، والذي جذب اهتماماً كبيراً لدبي، كما كان لتخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم دور مهم، ونتوقع أن يزداد الطلب وينتعش قطاع الفنادق خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وسجل فندق البندر روتانا من فئة الخمس نجوم وذو الإطلالة البحرية الرائعة نمواً قوياً في معدلات الإشغال خلال العطلات الصيفية والنصف الأول من 2022.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا: «نشعر بكل فخر بأدائنا الفندقي خلال النصف الأول من هذا العام، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم حتى نهاية العام».

وأضاف عاشور: «استقبلت دبي 7.1 ملايين زائر من كل أنحاء العالم حتى يونيو 2022، بزيادة قدرها 183 %على أساس سنوي».

كما أشار إلى أن الفنادق الإماراتية تستعد للاستفادة القصوى من إقامة فعاليات كأس العالم في قطر، موضحاً أن فندقه يستقبل الكثير من استفسارات الحجز وتأكيداته من أعداد ضخمة من أمريكا اللاتينية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز