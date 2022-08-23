دبي تجذب أثرياء العالم إلى مشاريعها العقارية الفاخرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «فاينينشال تايمز» أن شركات التطوير العقاري في دبي تعمل في عدد من المشروعات العقارية الفاخرة لاستيعاب الطلب المتزايد على العقارات الفخمة من جانب الأثرياء الوافدين على الإمارة بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت الصحيفة البريطانية أمس تقريراً عن استكمال عدد من المشروعات العقارية الفاخرة المتوقفة لاستيعاب التدفقات الكبيرة من أثرياء العالم على الإمارة التي ترسخ مكانتها وجهة للإقامة والعيش والعمل.

وتضمن تقرير مُقابلة مع تامارا جيتيجيزيفا، مسؤولة تنفيذية من «ميرا ستيت» للاستشارات العقارية، ومقرها الرئيس دبي، والتي أكّدت أن موجة الأثرياء الذين توافدوا على دبي حديثاً بأعداد كبيرة للإقامة بها بصفة دائمة رفع الطلب على العقارات الفاخرة التي تتوسط الشركة في بيعها، وبالتالي، زادت مبيعات الشركة من هذه العقارات خلال النصف الأول إلى نحو ضعف قيمة مبيعاتها من نفس الفئة خلال النصف الأول من 2021.

وقالت جيتيجيزيفا: «بات المليارديرات وروّاد الأعمال يتدفقون على دبي خلال الفترة الأخيرة بأرقام قياسية وخاصة المليارديرات ومتداولي العُملات المُشفّرة القادمين من آسيا وأدى ذلك إلى قفزة في الطلب على العقارات بالإمارة» موضحةً أن غالبية المُشترين الجُدُد للبيوت في دبي يفضلون الوحدات الجاهزة، وخاصةً المُطلة على واجهات مائية.

وأفاد التقرير بأن عدد الصفقات العقارية في دبي ارتفع في يونيو الماضي بقيمة الثُلُث، مُقارنة مع يونيو 2021 موضحاً أن أعلى عُمولات حصلت عليها شركات الوساطة العقارية في دبي خلال الفترة المنقضية من العام الجاري كانت عن بيع فلل مُطلة على الواجهة المائية في نخلة جميرا.

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