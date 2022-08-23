دبي تضيف 20 كيلومتراً من الشواطئ الخلابة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «نخيل»، العقارية عن رؤية جديدة لمشروع «جزر دبي» تهدف إلى إعادة صياغة مفاهيم وأنماط المعيشة على الواجهة البحرية. وسيتألف المشروع من 5 جزر بمساحة إجمالية 17 كيلومتراً مربعاً، والتي تم تصميمها لإثراء رفاهية وأسلوب معيشة المقيمين والزوار.

وسيسهم المشروع في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للمقيمين والزوار والمستثمرين، وذلك انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040. وستتفرد كل جزيرة ضمن المشروع بعروض استثنائية تتضمن تجارب معيشية مبتكرة، ومراكز ثقافية، وشواطئ خلابة تتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ونوادٍ شاطئية مميزة، كل ذلك في موقع واحد مترابط يمكن الوصول إليه بسهولة.

وستحتضن الجزر أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، تشمل منتجعات فاخرة ووجهات صحيّة وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية وصديقة للبيئة.

ويعزز «جزر دبي» من المساحات الشاطئية والمناطق المخصصة للحدائق العامة في الإمارة لاحتوائه على أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ الخلابة، بما في ذلك شاطئ مستدام حائز على اعتماد علامة العلم الأزرق ونحو 2 كيلومتر مربع من الحدائق الوارفة الظل والمساحات المفتوحة وملاعب الجولف المتميزة المطلة على الخليج العربي.

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