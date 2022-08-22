محترفو الموارد البشرية وقادة الأعمال يجتمعون في دبي 28 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مؤتمرها السنوي ومعرض إكسبو 2022 الذي يعتمد مسار التقنية في إدارة الموارد البشرية بهدف إجراء المناظرات الأكثر انتظارًا لمتخصصي الموارد البشرية، خبراء التكنولوجيا وقادة الأعمال. سيساعد المؤتمر الذي يستمر ليومين في دعم الأفراد، الشركات، المجتمعات والثقافات من خلال جمع هذه الخبرات معًا للتغيير المباشر في عالم العمل وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

سيُعقد المؤتمر في أتلانتس بالم دبي يومي 28 و 29 سبتمبر 2022. يتزامن هذا الحدث مع وقت تندمج فيه الموارد البشرية معاً، في هدف إثارة التغيير وإضافة قيم جوهرية تكمن في تمكين الناس ليصبحوا جزءًا مهماً من عالم أفضل يتأثر بأماكن العمل الأفضل.

تسعى SHRM MENA إلى «إحداث التأثير» بشكل يركز على الأفق الجديد لعالم العمل، وذلك من خلال تبادل المعرفة، الخبرات، الأدوات، والدعم. سيساعد الحدث في تفسير الاتجاهات والأنظمة، تطبيق مناهج جديدة، والنجاح في الأوقات العصيبة.

سيستضيف مؤتمر SHRM MENA السنوي ومعرض إكسبو 2022 أكثر من 60 متحدثًا إقليميًا وعالميًا من الدرجة الأولى، ما يزيد عن 1500 من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 100 من كبار مسؤولي الخبرة. خلال جدول الأعمال الذي سيستمر ليومين، سيتم منح فرص تعليمية فريدة من جلسات مكثفة ومحفّزة للتفكير والتي تشمل أكثر من 30 حلقة نقاش قيّمة وجلسات تعليمية والمزيد من ذلك.

من بين أفضل وألمع العقول في عالم الموارد البشرية ستشغل المنصة وتتولى الكلام في مؤتمر SHRM MENA السنوي ومعرض 2022. إضافةً إلى ذلك، سيحضر المؤتمر كبار خبراء الموارد البشرية، المبتكرون، والقادة في وظائف الموارد البشرية والتكنولوجيا المعنيون في قيادة أجندة الموارد البشرية في المؤسسات. أبرز المتحدثين في المؤتمر هم: جوني سي. تايلور جونيور، SHRM-SCP، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية SHRM، الذي سيفتتح المؤتمر رسميًا إلى جانب أتشال كانا، الرئيس التنفيذي لـ SHRM في الهند، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستلقي كلمة الترحيب بيتي طومسون، مديرة الموارد البشرية، Booz Allen Hamilton ورئيس مجلس إدارة SHRM، رائدة استراتيجية رأس المال البشري المتخصصة في خلق ثقافة تجذب الموظفين الموهوبين وتحتفظ بهم؛ وسيتحدث الدكتور مارشال غولد سميث، مدرب القيادة التنفيذية والكاتب، عن «الحياة المكتسبة» وكيفية التخلص من الندم والشعور بالإنجاز«، أما دكتور جاك ج. فيليبس، رئيس معهد ROI؛ ودكتور باتي ب فيليبس، الرئيس التنفيذي لمعهد ROI سيتحدثان عن بناء قوة عاملة متنوعة، رقمية وموزعة التي ستشكل المستقبل.

سيشارك سيمون ألكسندر أونج، مؤلف Penguin Random House UK، كيفية التعرف على زيادة الإبداع والابتكار في مكان العمل ؛ جيم لينك، CHRO )( SHRM) )سيتكلم عن»الموارد البشرية الجاهزة في المستقبل« ويوضح كيفية الاستعداد لقيادة عالم العمل الجديد ؛ شيرلاندر (لاني) فيليبس، نائب رئيس مبيعات القنوات في مايكروسوفت في الولايات المتحدة، والمسؤولة عن تنظيم مبيعات القنوات. لاني هي الراعي التنفيذي للشركة التي تعنى بمعالجة الظلم العنصري في الأنظمة ؛ مارجوري موريسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، لأكبر منصة تعليم الصحة العقلية في العالم. تتمثل مهمة موريسون في ربط الأشخاص بأفضل وسائل التعليم عبر الإنترنت، للمهتمين بالصحة العقلية من اجل معرفة المزيد عن تحديات الصحة العقلية الأكثر إثارة للقلق. لمعرفة المزيد عن المتحدثين وجدول الأعمال، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني التالي shrmmena.agenda

توفر SHRM أيضًا فرصة للتعلم المتقدم من خلال دروس في الموارد البشرية قبل المؤتمر تقدمها هيئة تدريس مشهورة عالميًا. تعلم ما هو الأحدث والأكثر صلة في عالم العمل وتأثيره على ممارسات الأفراد من كبار المدربين مثل زولت فيهر، المدير الإداري لشركة هوغان (Hogan) للتقييم؛ وكين بلانشارد ودكتور كوري بلوك.

قالت أتشال كانا، الرئيس التنفيذي لـ SHRM APAC & MENA:»وضعت دول مجلس التعاون الخليجي معايير لبعض أفضل الممارسات في العمل، من خلال الجهود المشتركة والمتكاتفة لخلق بيئة العمل الأنسب في هذه المنطقة والتي يجب أن تتبناها جميع الشركات الخاصة والعامة. يجمع مؤتمرنا السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العقول المبدعة وقادة الأعمال الأكثر احترافًا وممارسي الموارد البشرية من جميع أنحاء العالم في مكان واحد، لمناقشة جميع الطرق الممكنة لإحداث التأثير في عالم العمل وتمهيد الطريق لأماكن عمل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

جدير بالذكر أن مكتب جمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقع في حديقة دبي للمعرفة، المنطقة الحرة الوحيدة في العالم المخصصة للابتكار في إدارة الموارد البشرية والتميز في التعلم. تقدم SHRM الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدعم لأعضائها وشركائها من خلال برامج الشهادات والتطوير المهني والمؤتمرات والدورات الداخلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز