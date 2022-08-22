استبيان: ثلثا المهنيين في الإمارات يفضلون تأسيس أعمالهم الخاصة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في استبيان جديد تم إجراؤه حول ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، أن حوالي ثلثي المهنيين (63%) في الإمارات يفضلون العمل لحسابهم الخاص / تأسيس شركتهم الخاصة إذا أتيحت لهم الفرصة.

كما أظهرت نتائج الاستبيان بأن 64% من الموظفين حالياً يفكرون في تأسيس شركاتهم الخاصة، فيما صرح 20% أنهم حاولوا تأسيس عمل خاص بهم في الماضي، بينما قال 7% من المجيبين بأنهم لم يفكروا مطلقاً بريادة الأعمال من قبل.

وأظهر الاستبيان أن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (44%) وتحقيق الذات (41%) هما أهم الأسباب التي تدفع المهنيين لتفضيل العمل الخاص، يليهما إمكانية التأثير إيجاباً على المجتمع (40%) والعائدات الأكبر (39%).

ويبدو أن الواقع لا يختلف كثيراً لدى الأشخاص الذين يديرون أعمالهم الخاصة، فعندما سُئل المجيبون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن الأسباب التي دفعتهم لتأسيس أعمالهم التجارية، كانت الإجابات: الاستقلالية في تحقيق الإنجازات (32%) وتحقيق دخل أعلى (32%).

وبالنسبة للأشخاص الذين يفضلون العمل في الشركات في الإمارات والذين بلغت نسبتهم 30%، تمثلت الأسباب الرئيسية لتفضيلهم في: الدخل المنتظم (40%) وتعلم مهارات جديدة (39%) والاستقرار / الأمن الوظيفي (34%).

وقالت علا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»: يعتبر رواد الأعمال جزءاً لا يتجزأ من سوق العمل الذي يشهد تغييرات سريعة، حيث تسعى الشركات لتبني استراتيجيات جديدة للأعمال مختلفة عن تلك التي كانت متبعة في مرحلة ما قبل الأزمة. ويهدف استبياننا السنوي إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات على مستوى ريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال بالتالي من توسيع نطاق تأثيرهم والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار.

وتستمر ريادة الأعمال بالنمو في دولة الإمارات، فعلى الرغم من التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند تأسيس شركاتهم، يشير الاستبيان إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى، ويتطلع العديد من رواد الأعمال إلى تنمية شركاتهم الناشئة وإنشاء أعمال تجارية. في الواقع، يخطط أكثر من 6 من 10 مجيبين لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

كما قال 60% من رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنهم اتخذوا الخطوة الأولى لتأسيس أعمالهم في السنوات الخمس الماضية. ومن بين الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، أظهر الاستبيان أن 35% منهم في المرحلة التأسيسية لشركاتهم، في حين قال 27% إن أعمالهم مستقرة ولكن أداؤها غير جيد، من ناحية أخرى، قال 21% من المجيبين إن أعمالهم مستقرة وأداءها جيد.

وصرح ثلث المجيبين (33%) بأنهم يمتلكون طموحات شخصية لتنمية أعمالهم على نحو أكبر في بلد إقامتهم، يليهم 24% ممن يهدفون إلى تأسيس شركات عالمية، بينما يطمح 24% من المجيبين لتأسيس مجموعة شركات عالمية.

ويعتبر الحصول على رأس المال اللازم لتأسيس الأعمال (56%)، وإنشاء شبكة المعارف المناسبة (40%)، والعائدات غير المنتظمة (36%) من أكثر التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الإمارات قبل تأسيس شركاتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز