344 مستفيداً ببرامج تنمية المهارات المعرفية لرواد الأعمال برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص بما يدعم رواد الأعمال ويسهم في تبني أفكارهم وطموحاتهم ويحقق لهم قاعدة جماهيرية واسعة النطاق، في إطار التمكين الاقتصادي لرواد الأعمال الشباب، من خلال تنظيم حزمة من البرامج والدورات التدريبية التي تنمي المهارات المعرفية والريادية، استفاد منها 344 رائد أعمال، لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة بمنظومة ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشاريع الريادية، وتأتي هذه الفعاليات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الداعمة لرواد الأعمال الشباب.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة، أن الإدارة عملت منذ بداية العام على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص بما يدعم رواد الأعمال ويسهم في تبني أفكارهم وطموحاتهم ويحقق لهم قاعدة جماهيرية واسعة النطاق، فقد نظمت الإدارة بالتعاون مع شركائها (7) فعاليات شملت ورشاً وحلقات ودورات تدريبية، منها الورشة التعريفية بمنصة باكمان، والحلقة الشبابية «تمكين الشباب في ريادة الأعمال»، وورشتان تعريفيتان بخدمات ومزايا منصة نون محلي، ودورة «صمم مع كانفا»، وورشة «خطة التسويق الرقمي من مهارات من جوجل»، وورشة «كيف تستخدم ليكند إن كرائد أعمال».

وأشارت إلى أن الإدارة بصدد التنسيق والتنظيم لثلاث ورش في الفترة المقبلة، وهي الورشة التعريفية لمنصة كشك أون لاين والانطلاق إلى عالم التجارة الإلكترونية، وورشة أخرى لمحرك جوجل، وورشة ثالثة لمصرف الإمارات للتنمية، مؤكدة الدور المهم الذي تلعبه الشراكات القائمة في تنمية الأعمال، والتي وصلت بدورها إلى أكثر من عشر شراكات عُزّزَت بورش، واتفاقيات، وحلقات، واجتماعات تنسيقية، ومبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي نتج عنه استفادة 344 مستفيداً وبمتوسط نسبة رضا وصل إلى 94.4%.

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