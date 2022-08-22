«الأنصاري للصرافة» تختار بنوكاً لترتيب طرح أسهمها

المصدر: دبي- سيد صالح

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أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مُطلعة بأن شركة «الأنصاري للصرافة» قد اختارت «إي إف جي- هيرميس» و«بنك الإمارات دبي الوطني» لقيادة عملية الترتيب لصفقة طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي.

وذكرت «بلومبرغ» أنه من الممكن إجراء صفقة إدراج الشركة في البورصة خلال الربع الأول من العام المُقبل. وأضافت الوكالة أن التحضيرات لصفقة الإدراج ما زالت جارية، وأن التفاصيل المُتعلقة بالصفقة، كتوقيتها، ما زالت عُرضة للتغيير.

ولم يُعلق ممثلو أي من «الأنصاري للصرافة»، «إي إف جي- هيرميس» أو «بنك الإمارات دبي الوطني» على الخبر.

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت في الثالث من أغسطس الجاري أن «الأنصاري للصرافة» تبحث طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي خلال فترة مبكرة من العام المُقبل، وأنها قد أجرت مباحثات مبدئية في هذا الشأن مع مستشارين مُحتملين، وأن التفاصيل بشأن هذه المحادثات ما زالت تمهيدية، وقد يجري تغييرها.

ومن الجدير بالذكر أن «الأنصاري للصرافة» قد تأسست منذ حوالي 60 عاماً، وتدير حالياً أكثر من 200 فرع في الإمارات، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات الصرافة في الدولة. وبحسب الموقع الشبكي الخاص بالشركة، تقدم «الأنصاري للصرافة» خدمات أخرى بخلاف خدمات الصرافة، ومنها التحويلات المالية، سداد رواتب العُمال وإتاحة أنظمة للتوفير.

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