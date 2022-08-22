بدء التسجيل للترشيح لجوائز ستيفي العالمية لدورتها الرابعة 2023

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فتح باب الترشيح للدورة الرابعة للعام 2023 برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد 18 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى كافة الراغبين في الترشيح للجائزة الحصول على كافة التفاصيل من خلال «دليل للجائزة» والمتوفر خلال الرابط: http://MENA.StevieAwards.com.، وبدأت إدارة الجائزة بالفعل تلقي طلبات التسجيل للترشيح للجائزة عبر موقعها بدءاً من 15 أغسطس الجاري وحتى 9 نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية 25 يناير 2023، والاحتفاء بهم وتكريمهم في حفل مهيب بإمارة رأس الخيمة 18 مارس2023، لافتين إلى أن الرسوم التي سيتم سدادها قبل 5 أكتوبر المقبل، تحت بند رسوم الفائزين بالنسبة للترشيحات، ستكون خاضعة لخصم.

وكشف القائمون على إدارة الجائزة، والتي تُعد من أهم برامج جوائز الأعمال في العالم، لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة، أن المشاركة بالجائزة متاح للشركات الخاصة والعامة الربحية منها وغير الربحية الكبيرة والصغيرة، وكذا الأفراد من 18 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها الإمارات والسعودية، ومصر، والكويت وعمان، وقطر والأردن والعراق، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وسوريا، وتونس، وتركيا، واليمن، علاوة على الجزائر، والبحرين، وإيران (تمت إضافتها ضمن الدول المؤهلة لعام 2023)، مؤكدين على أحقية المشاركين للترشيح للجائزة، بالتقديم لأي عدد من الفئات مجاناً، وسيُطلب فيما بعد من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية، سداد مبلغ سيتم تحديده لاحقاً تحت بند رسوم الفائزين عن كل ترشيح فائز.

وأضافوا تقبل الترشيحات والأعمال المبتكرة باللغتين العربية والإنجليزية، وستخضع بعد ذلك للتحكيم من قبل لجان تحكيم تضم أكثر من 100 تنفيذي يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم وفق معايير عالمية، مشيرين إلى أن إدارة الجائزة تعلن على المهتمين بالمشاركة بلجان التحكيم، يمكنه التقديم خلال الرابط https://mena.stevieawards.com/sa-judge/register،

وأشاروا إلى أن فئات الجائزة تضم أكثر من 100 وتشمل: - المواقع الإلكترونية والتطبيقات - الإنجاز - التقارير السنوية والمنشورات الأخرى - الشركة / المؤسسة - الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات - الاستجابة لكوفيد-19 - خدمة العملاء - الموارد البشرية - الفعاليات المباشرة والافتراضية - الإدارة - التسويق - المنتج الجديد وإدارة المنتج - وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) - التكنولوجيا - الفيديو- قيادة الفكر، بالإضافة إلى فئات جديدة تم إضافتها في الدورة الرابعة 2023 وهي: فئات قيادة الفكر والتي تكرم الإبداعات في ابتكار استراتيجية قيادة الفكر وتطويرها وتنفيذها، كما تم إضافة بندي الفعاليات الافتراضية، تحت فئات الإنجاز وهما الإنجازات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية والإنجازات المبتكرة في مجال التنوع والشمول.

والجدير بالذكر انه كان من بين الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط لعام 2022: مجلس المناقصات والمزايدات من البحرين، DHL Worldwide Express LLC، Eon Dentalمن الأردن، Hilton Supply Management من مصر، ائتلاف الأمل من الإمارات، Inkript من لبنان، عمانتل من سلطنة عمان، أوريدو من الجزائر وقطر، بنك فاكيف من تركيا، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وغيرها الكثير.

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