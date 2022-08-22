«آفاق للتمويل» تدعم فريق إدارتها برئيس تنفيذي للعمليات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت آفاق الإسلامية للتمويل تعيين جوربريت كالرا في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، وهو المنصب الذي سيتولى من خلاله الإشراف على إدارة العمليات إلى جانب التخطيط لعمليات آفاق والعمل على تطويرها وتنفيذها لضمان تحقيق أهداف الشركة.

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي هشام حمود قائلاً: يسعدنا أن نرحب بغوربريت ضمن فريق الإدارة التنفيذية، نظراً لما يتمتع به من خبرات مصرفية متميزة، ولديه القدرة على تعزيز الأداء من خلال العمل الجماعي باحترافية، وبالتأكيد هو مكسب كبير للشركة.

جدير بالذكر أن، جوربريت كالرا يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في التعامل مع العمليات التشغيلية، والدعم الاستراتيجي، وزيادة رضا العملاء. كما تولى مناصب قيادية عدة في إدارة العمليات في مؤسسات رائدة في الدولة. وتشمل مهام جوربريت كالرا في منصبه الجديد مسؤولية المساهمة في قيادة «آفاق الإسلامية للتمويل» نحو إعادة هيكلتها وتطوير استراتيجيتها بما يتناغم مع المرحلة المقبلة، من خلال الابتكار والتطوير في الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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