تقرير أمريكي: تغيير أسبوع العمل عزز اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أكد تقرير لشبكة «سي. إن. بي.سي» الأمريكية أن تبني الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي في بداية عام 2022 عزز اقتصاد الإمارات في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، ورأى التقرير أن هدف حكومة الإمارات من اتخاذ هذا القرار تحسين التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ولكي تتوافق الدولة مع الأسواق العالمية.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات معروفة بقدرتها على معالجة أي تغيير، لا سيما في ما يتعلق بأسبوع العمل، لافتاً إلى تأثير القرار على قطاع المطاعم، التي نجحت بسرعة في التكيف مع الوضع الجديد.

ونقل التقرير عن ستيفن فالنتينو، الرئيس التنفيذي ومؤسس «لندن بروجكت»، المطعم المتخصص في وجبات «البرانش»، قوله: كانت وجبة البرانش نهار الجمعة جزءاً هاماً من نمط الحياة في دبي سواء للوافدين المقيمين أو ملايين الزوار، الذين يأتون إلى دبي كل عام، كذلك كانت دعامة أساسية لسكان المدينة، الذي يعيشون وفقاً لشعار «أداء جيد في المكتب وأنشطة ترفيهية في الوقت الشخصي».

ولفت التقرير إلى أن 79% من المؤسسات في الإمارات تحولت إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة، وأن أقل من نصفها تتبنى نصف يوم عمل نهار الجمعة، وفقاً لتقرير نشره «يوغوف» في فبراير 2022، حيث معظم الشركات التي تلتزم بخمسة أيام عمل في القطاع الخاص.

وعن التزام القطاع الخاص، نقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة «فلويد فايننس» التكنولوجية في مجال العملات الرقمية، قوله: «كشركة ناشئة وشركة تنمو بسرعة، أنا شخصياً أعمل 7 أيام في الأسبوع، بالتالي لا فرق بالنسبة لي».

ولفت تقرير شبكة «سي. إن. بي.سي» الأمريكية إلى أن غالبية السكان في الإمارات سعداء بسياسة أسبوع العمل الجديد. ونقل التقرير عن أحد السكان في دبي قوله: «إن الناس هنا في المدينة يتكيفون مع التغيير».

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