«اقتصادية الشارقة» تنظم فعالية لحفز شباب الأعمال

المصدر: الشارقة - وام

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جلسة حوارية افتراضية بعنوان «رواد المستقبل 2» تزامناً مع اليوم العالمي لريادة الأعمال الذي يوافق الـ21 من أغسطس وبالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لها. واستعرضت الجلسة مواصفات رائد الأعمال وخطوات النجاح في تنفيذ المشاريع الخاصة ومجالات الدعم التي تقدمها حكومة الشارقة للقطاع الاقتصادي وتحفيز الشباب لدخول مجال ريادة الأعمال.

وتضمنت التعريف بخدمات برنامج العضوية لمؤسسة رواد والتعريف بخدمات برنامج التمويل لمؤسسة رواد والمزايا والتسهيلات التي يحصل عليها الأعضاء إلى جانب البرامج التدريبية كما تطرقت الجلسة لإجراءات الحصول على رخصة المتاجرة الإلكترونية من دائرة التنمية الاقتصادية. وأكد المتحدثون أهمية ريادة الأعمال ومساهمتها في القطاع الاقتصادي وتوفير فرص العمل كما تم في الجلسة تقديم العديد من الأمثلة لقصص النجاح والتجارب للاستفادة منها شملت عرضاً لمشروعين من المشاريع الريادية الناجحة في إمارة الشارقة.

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن إمارة الشارقة تتمتع بمقومات تمكنها من بناء منظومة أعمال متكاملة وعلاقات اقتصادية قوية على مستوى العالم وإقامة شراكات في مختلف القطاعات وقد أسهم ذلك في توفير أساس راسخ لرواد الأعمال الطموحين للتوسع نحو الأسواق العالمية.

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