14958 مكالمة تستقبلها اقتصادية رأس الخيمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أوضح التقرير النصف سنوي لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إلى تلقي مركز الاتصال 14958 مكالمة من مجتمع الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل استجابة أقل من 10 ثوانٍ، من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأوضحت خديجة أحمد الشحي مدير مركز الاتصال في الدائرة، أن المركز رد بالإفادة على إجمالي 16001 استفسار من المتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع عبر 4 قنوات معتمدة لدى المركز من المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني وخدمة الرد الفوري عبر الموقع الإلكتروني للدائرة وخدمة الواتساب، وتنوعت تلك الاستفسارات حول الرخص التجارية متمثلة بالخطوات المطلوبة لإصدارها، وكيفية تجديدها، أو طلبات التعديل، أو الإلغاء، أو طلبات شهادات لمن يهمه الأمر أو متابعة أمر مخالفة أو غرامة مالية وغيرها.

وأشارت إلى أن موظفي المركز يعملون كفريق مؤهل بمهارات إدارية وتقنية تمكنهم من التجاوب بشكل فوري مع جميع استفسارات الجمهور المتعلقة بالخطوات المطلوبة لإجراء معاملة تجارية، أو لمتابعة شكوى أو تظلم لدى الإدارات المعنية، أو طلب شهادات لمن يهمه الأمر وغيرها من الاستفسارات العامة، حيث يعتبر مركز الاتصال أحد أهم القنوات الرئيسية التي خصصتها الدائرة للتواصل مع الفئات المستهدفة وهم المتعاملون وأفراد المجتمع، حيث يمكنهم التواصل عبر القنوات الأربعة المعتمدة والاستفادة من خدماتها بكلا اللغتين العربية والإنجليزية.

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