«إيريث» تؤسس منشأة لتصنيع موانع التسرب الصناعية برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إيريث، وهي مورد رائد لمنتجات مانعة للتسرب عالية الجودة للاعبين الرئيسيين في قطاعات الطاقة والكيماويات والطاقة النووية والمعادن والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية، عن إنشاء مصنع إنتاج على نطاق صناعي لـ منتجات مانعة التسرب - ايريث اندستريز - في منطقة الحمرا الصناعية في رأس الخيمة، مما سيقلل ويلغي الحاجة إلى استيراد منتجات وحلول مانعة التسرب الأجنبية وسيؤدي في النهاية إلى زيادة الصادرات إلى دول أخرى بعد تلبية الطلب المحلي.

وبدأ بناء المصنع في أبريل من هذا العام، وسيبدأ الإنتاج في الأشهر القليلة المقبلة. ستنتج ايريث اندستريز حشيات صناعية بمساعدة الكمبيوتر والآلات التي يتم التحكم فيها رقمياً والتي يديرها ما يصل إلى 7-9 موظفين ذوي مهارات عالية بحلول ديسمبر 2022.

تبلغ قيمة استثمار الشركة 4 ملايين درهم على قطعة أرض مساحتها 6500 قدم مربع في منطقة الحمرا الصناعية. ستكون المرحلة الأولى من المصنع جاهزة للإنتاج في ديسمبر من هذا العام، على أن يتبعها تطوير المرحلة الثانية.

وتأتي أخبار المصنع الجديد في وقت من المتوقع أن ينمو فيه سوق موانع التسرب الصناعية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7% من 12.11 مليار دولار في عام 2022 إلى 17.86 مليار دولار بحلول عام 2029، وفقاً لـ فورتشن بزنس انسايتس.

وقال ريتشارد إس إدوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيريث: «يتماشى قرارنا بالاستثمار في الإمارات مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم برنامج «صنع في الإمارات» لزيادة القيمة داخل الدولة، والإنتاج الصناعي الذي سيقلل الاعتماد على الاستيراد ويساعد الإمارات على أن تصبح ذاتية - الإيمان بالمنتجات الصناعية».

«نحن نقدم تقنية عالية الموثوقية وذات جودة عالية إلى المنطقة بدعم من شركائنا جارلوك وجي بي تي - رواد سوق موانع التسرب الصناعية والحشيات في جميع أنحاء العالم - لمساعدة عملائنا على تحقيق أعلى مستوى من الأمان والموثوقية».

و«يعتبر استثمارنا في شركة ايريث اندستريز في المنطقة الصناعية بالحمرا خطوة صغيرة نحو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الذات، وجزءاً من رؤيتنا الكبرى لتطوير صناعة كبيرة لن تخلق وظائف ذات رواتب جيدة فحسب، بل ستساعد الدولة في كسب العملات الأجنبية من خلال الصادرات».

الحشية وموانع التسرب هي المواد المستخدمة لمنع مرور أي وسائط أجنبية من وإلى الجسم المرتبط أثناء الضغط. الحشية عبارة عن مانع تسرب ميكانيكي، يملأ الفراغ بين سطحين أو أكثر من أسطح التزاوج، من أجل منع التسرب. تسمح الحشوات بسطح تزاوج مثالي حيث يمكنها ملء الفراغات الشاذة.

تتمثل الوظيفة الأساسية لمانع التسرب الصناعي أو الحشية في تحسين أداء الماكينة بموثوقية العملية. تستخدم موانع التسرب أيضاً في التطبيقات التي تتضمن حركات دورانية وترددية. لعبت موانع التسرب الصناعية دوراً مهماً في توفير الكفاءة والإنتاجية المثلى على مدار العقود القليلة الماضية. لقد أظهر السوق العالمي نمواً كبيراً في العقود الماضية ومن المتوقع أن ينمو بشكل معتدل في المستقبل.

قال ريتشارد إس إدوين: «ستساعد منتجاتنا في تعزيز صادرات الإمارات إلى بقية العالم»، وستساعدنا وحدة التصنيع الجديدة في الإمارات العربية المتحدة على خدمة عملائنا في الشرق الأوسط بشكل أسرع وأكثر كفاءة. سيؤدي الاستثمار الجديد في الطاقة والمرافق في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على موانع التسرب الصناعية».

«سيبدأ المصنع الإنتاج في وقت نشعر فيه أن السوق سيظهر نمواً كبيراً بسبب زيادة الطلب على الطاقة والإنتاج الصناعي».

وتمثل مجموعة إيريث عدداً من العلامات التجارية العالمية لمانع التسرب والحشيات في المنطقة، بما في ذلك العلامات التجارية الرائدة في الصناعة مثل جارلوك وجي بي تي، على سبيل المثال لا الحصر.

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