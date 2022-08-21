«آيسر»: 5 محركات لنمو سوق الحواسيب في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكدّت جومانا كرم، رئيسة وحدة المنتجات والتسويق لشركة «آيسر» ACER الشرق الأوسط وجود 5 محركات رئيسية دعمت أداء سوق الحواسيب الشخصية في الإمارات في النصف الأول من العام، مشيرة إلى أن سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي الذي يجمع الحواسيب المحمولة والمكتبية في الإمارات شهد نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20% من حيث عدد الشحنات و14% من حيث القيمة، فيما سجلت الحواسيب المحمولة من آيسر في تلك الفترة نمواً بلغ 19% من حيث العدد.

وأوضحت كرم في تصريحات لـ«البيان» أنه وبحسب إحصاءات شركة «جي إف كيه» GFK، فقد سجل شهر يونيو الماضي أعلى مبيعات للحواسيب في الدولة منذ عام 2018. وأفادت: «هنالك أسباب عدة ساهمت في هذا النمو، أذكر منها خمسة أسباب رئيسية هي زيادة أهمية الحاسوب كأداة شخصية للعمل، التعلم، اللعب والترفيه بعد جائحة «كورونا»، بحيث أصبح هنالك حاسوب واحد لكل شخص في البيت وفي العمل. كما ساعد تطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة ومحاولة شركات الحواسيب مواكبة هذا التطور من خلال طرح أجهزة جديدة مجهزة بأحدث ما توصل إليه المهندسون والخبراء في أسرع فترة زمنية ممكنة في دعم أداء السوق».

وأوضحت كرم أن وعي المقيمين في الإمارات بأهمية العمل باستخدام أحدث الأجهزة للحصول على أفضل تجربة من حيث السرعة والأداء والموثوقية وأمان المعلومات، علاوة على نمو الطلب على الحواسيب المحمولة التي أصبحت أكثر نحافة وأخف وزناً لسهولة الحمل والتنقل مع الحفاظ على كفاءة الأداء ساهم كذلك في نمو السوق.

وأضافت: «نعتقد أن ازدهار قطاع السياحة مع رفع مختلف القيود في الربع الأول من العام الحالي، وكذلك نمو قطاع الألعاب الإلكترونية لدى شريحة واسعة من المجتمع ساهم كذلك في تحسين أداء السوق. أما في النصف الثاني من السنة الحالية فأتوقع استمرار هذا النمو ولكن بوتيرة أبطأ من النصف الأول مع ارتفاع التضخم واستمرار أزمة روسيا وأوكرانيا وتحديات سلاسل التوريد».

طلب مستمر

وحول فئات الحاسوب المحمولة التي حققت الأداء الأفضل من حيث المبيعات، قالت كرم: «الطلب مستمر خصوصاً على فئة الحواسيب المحمولة النحيفة والحواسيب المخصصة للألعاب والحواسيب المخصصة للتعليم والشركات. والمعلومات التي لدينا من شركة GFK تؤكد ذلك، إذ رصدت نمو مبيعات الحواسيب المحمولة النحيفة في الإمارات لفئة المستهلكين بما نسبته 22% للنصف الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل هذا النمو في سوق الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب للفترة نفسها ما يقرب +30% في العدد والقيمة. ونذكر هنا أن حصة آيسر في سوق الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب في سوق الإمارات بلغت 17.8% في النصف الأول من 2022 حسب المعلومات التي لدينا من شركة GFK». المساهم الأكبر في هذا النمو هي فئة الحواسيب النحيفة الخفيفة وفئة حواسيب الألعاب.

خطط

وحول أهم خطط «آيسر» المعتمدة في الإمارات لهذا العام، قالت كرم: «احتفلت شركة آيسر الشرق الأوسط في أبريل من هذا العام بمرور ثلاثة عقود على وجودها في المنطقة وفي دولة الإمارات تحديداً. ونجحت في تجسيد رؤيتها على مدار سنوات لتكون شركة عالمية بلمسة محلية. ورسخت الشركة مكانتها في السوق من خلال العدد المتزايد للعملاء المخلصين للمجموعة ومنتجاتها. ونحن نعتزم على مدى الأشهر والسنين التالية، تعزيز جهودنا في منطقة الشرق الأوسط وترسيخ مكانة الشركة بشكل أكبر مع اتباع نهج قوي موجه نحو النمو، لا سيما في أسواق دولة الإمارات».

وأضافت: «غيرت الجائحة الكثير من مفاهيم الترفيه والاجتماعات واللقاءات وكيفية شراء الحاجات والأجهزة، وخلقت واقعاً جديداً دفع بالعالم الرقمي إلى الأمام بسرعة فائقة. فأصبح الحاسوب وملحقاته حاجة ضرورية وشخصية، أي حاسوب مستقل لكل فرد. ما زالت بعض المواصفات أساسية في عملية الشراء كوحدات المعالجة وبطاقات الرسوم والذاكرة، ولكن مواصفات أخرى زادت أهميتها مثل تقنية الاتصال اللاسلكي وسرعته، وعمر البطارية، وجودة الكاميرا المدمجة، وحجم الشاشة، ووزن الجهاز. أما بالنسبة لنا فقد دفعتنا الجائحة لنفكر بتطوير مواصفات جديدة لأجهزتنا. فقد زودنا العديد من الحواسيب المحمولة بخيارات تشمل أغطية أو شاشات لمس مغطاة بطبقة مضادة للجراثيم. كما زادت قناعتنا بضرورة العمل على تطوير حلول مبتكرة ومتكاملة للمساعدة في معالجة القضايا البيئية من أجل مستقبل أكثر استدامة وتقليل البصمة الكربونية للجميع».

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