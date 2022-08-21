خيارات متعددة لفنادق دبي خلال مهرجان الصيف

المصدر: دبي - البيان

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أعلن ريزيدنس إن من ماريوت شارع الشيخ زايد، انضمامه إلى العلامة ماريوت بونفوي، ليكون أكبر وأطول فندق في العالم ينضم إلى ريزيدنس إن من ماريوت، ويحتل الفندق موقعاً متميزاً على شارع الشيخ زايد بالقرب من أهم المناطق جذباً سواء للأعمال أم الترفيه في المدينة مثل مركز دبي المالي العالمي، متحف المستقبل، برج خليفة، مول دبي، أبراج الإمارات ومركز التجارة العالمي.

ويضم ريزيدنس إن من ماريوت شارع الشيخ زايد 430 غرفة وجناحاً عصرياً، الكثير منها يتمتع بإطلالة مبهرة على شارع الشيخ زايد وأفق الجميرا وهو يوفر للمسافرين تجربة «حياة مريحة كأنهم في بيتهم» من خلال ما يقدمه لهم من خدمة ذات طابع شخصي، مرافق وتسهيلات. الغرف الفسيحة والأجنحة التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتين للنوم كلها مزودة بمطبخ كامل، يتضمن ثلاجة، مايكروويف، فرناً، وأدوات الطهي، غسالة ملابس ومجففاً.

وأعلن الفندق على هامش مهرجان صيف دبي عن عرض خاص لضيوفه خلال عطلات نهاية الأسبوع حيث الاجتماع مع العائلة والأصدقاء على بوفيه برانش العائلة الفاخر في مطعم بانوراما الجميل في ريزيدنس إن من ماريوت على شارع الشيخ زايد، دبي. للاستمتاع بوليمة تتضمن تشكيلة من أشهى السلطات، الحساء، الأطباق الرئيسية، المشويات، مراكز الطهي المباشر والحلويات اللذيذة. هذه التشكيلة الفاخرة من الأطباق العالمية يرافقها بوفيه خاص معد بعناية للأطفال، فضلاً عن دخول حمام السباحة مجاناً، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأنشطة المرحة خصيصاً من أجل تسلية الضيوف الصغار في منطقة ألعاب تحت مراقبة مشرفين مع توفير ألعاب مثيرة، مسابقات وشخصيات ديزني المشهورة.

وقال خالد صعب، مدير عام ريزيدنس إن من ماريوت شارع الشيخ زايد: «لا شيء ممتع أكثر من تقاسم الوقت الطيب مع عائلتك وأصدقائك حول مائدة طعام رائعة تتبعها أمسية ممتعة يسودها الاسترخاء. برانش العائلة له خصوصية حقيقية ويتضمن تشكيلة لا تقارن من أطباقنا الخاصة والأطباق العالمية المستوحاة من المطابخ الأكثر شعبية حول العالم. المكان أيضاً يبعث على الاسترخاء ويتيح لك الفرصة للاستمتاع بتجربة رائعة شاملة أنشطة عظيمة للأطفال».

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