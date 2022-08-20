«سيسيرو وبيرناي» تضيف «بروبرتي فايندر» إلى محفظتها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال» عن إضافة شركة «بروبرتي فايندر» المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقارات، إلى محفظتها. وستتولى «سيسيرو وبيرناي» قيادة جميع خدمات العلاقات العامة للشركة في المنطقة، بهدف تعزيز حضور علامتها التجارية، وإلهام المتابعين على المشاركة لتعزيز الولاء لعلامتها التجارية. وبصفتها شريك أنشطة الاتصال، ستكون «سيسيرو وبيرناي» مسؤولة عن ترسيخ مكانة البوابة العقارية المبتكرة كعلامة تجارية موثوقة، وذلك بالاعتماد على أساليب الاتصال المبنية على سرد الحقائق الرئيسية المتعلقة بأنشطتها، بهدف تمييزها عن غيرها.

وقال طارق الشرابي، مدير عام «سيسيرو وبيرناي»: بما أننا وكالة متخصصة في تقديم استشارات الاتصال، تتمثل مهمتنا في العمل الوثيق مع عملائنا، بهدف الارتقاء بمكانتهم، ورفع مستوى حضورهم وتأثيرهم في السوق. إننا نرحب بانضمام «بروبرتي فايندر» إلى محفظتنا المتنوعة، كونها تعدّ المنصة العقارية الأبرز والأكثر إنجازاً في المنطقة، لذا فإننا نتطلع للعمل معها عن قرب لتعزيز أنشطة الاتصال لعملياتها على مستوى المنطقة وخارجها، وذلك من خلال تطوير استراتيجيات وخطط الاتصال الخاصة بها. ويتمثل هدفنا النهائي في إلقاء المزيد من الأضواء على هذه البوابة، وإبراز قيمها الأساسية المتمثلة في التركيز على العملاء والابتكار الذي تقوم عليه العلامة التجارية.

من جهتها، قالت سيفجي غور، المدير التنفيذي للتسويق، في «بروبرتي فايندر»: يسعدنا أن نطلق شراكتنا مع «سيسيرو وبيرناي» ولاعتمادها وكالة لنا للعلاقات العامة. لطالما اشتهرت الوكالة بخبرتها العميقة للمشهد الإعلامي الإقليمي والاستراتيجيات المبتكرة ذات الصلة، فإنني على ثقة تامة بقدرتها على أداء الدور المطلوب، من خلال قيادة مختلف أنشطة العلاقات العامة بطرق مؤثرة والأجندة المؤسسية لعلامتنا التجارية، وإيصال هدفنا والتزامنا بطرق فاعلة تماماً.

ومن خلال هذه الشراكة، ستستفيد «بروبرتي فايندر» من الخبرات الطويلة والواسعة التي تتمتع بها «سيسيرو وبيرناي» في توفير خدمات العلاقات العامة الشاملة، والتي اكتسبتها من علاقاتها مع كبرى العلامات التجارية العقارية في الإمارات.

وستحرص الوكالة، التي حصلت أخيراً على جائزة «المرشح الأعلى استحقاقاً لأفضل وكالة استشارات للعام» ضمن جوائز جمعية العلاقات العامة والاتصال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تقديم الدعم إلى عميلها الجديد من خلال توفير المحتوى الرائد حول خدمات وأنشطة العلاقات العامة، والمصمم خصيصاً لتعزيز الوعي بعلامة هذه البوابة العقارية.

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