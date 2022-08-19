تكريم «كوميرس تولز» في مجال التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرزت شركة «كوميرس تولز»، المتخصصة في ابتكار مفهوم «التجارة منفصلة الواجهات»، مكانةً رائدةً في تقرير «ماجيك كوادرنت 2022» الصادر عن مؤسسة «جارتنر»، عن فئة التجارة الإلكترونية للعام الثالث على التوالي.

وحازت «كوميرس تولز» على أعلى تقدير في مختلف القدرات الأساسية التي قيّمتها «جارتنر»، بما فيها قدرتها على تحقيق التوافق الداخلي بين المكونات، والتي تتواءم مع برمجتها المعيارية لتوفير خاصية التحديث التلقائي للخدمات المصغرة وتطويرها بشكل مستمر ونشرها.

وقال ديرك هوريج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «كوميرس تولز»: تسعى الشركة، منذ انطلاقتها قبل 12 عاماً، إلى الارتقاء بتجربة التجارة الإلكترونية للعملاء، وتمكَّنا من بناء محفظةٍ من الخدمات تعد الأفضل من نوعها وتتميز بقدرتها على التأقلم مع التغيرات المستمرة في سلوك المستهلكين والعوامل المتعددة التي تؤثر في السوق، إلى جانب ظهور القنوات الجديدة والمبتكرة التي فرضت اتجاهات جديدة في تقديم الخدمات والتجارب.

وأضاف هوريج: يعكس تقدير «جارتنر» حجم تأثير التكنولوجيا المعاصرة التي طورتها «كوميرس تولز»، والمبنية وفق مبادئ هندسة «MACH»، على الشركات والأعمال، ونؤكد استمرارنا في مسيرة التطوير والتحديث في عالم برمجيات التجارة المؤسسية.

وجاء هذا التقدير من «جارتنر» في أعقاب النمو الكبير الذي شهدته «كوميرس تولز» خلال الفترة الماضية، حيث نالت الشركة لقب «أفضل شريك لحلول الصناعة لهذا العام» من منصة جوجل السحابية مؤخراً، بعد استقطابها مجموعة واسعة من العملاء الجدد، وعلى رأسهم «سيفورا» و«لولوليمون» و«بريمارك» و«نيو لوك» وغيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن «كوميرس تولز» شركة تكنولوجية مبتكرة ومزود رائد عالمياً لبرمجيات التجارة الإلكترونية. وتعد الشركة سباقةً في ابتكار مفهوم «التجارة منفصلة الواجهات»، وهي تساعد أبرز العلامات التجارية والشركات العالمية على تنمية أعمالها من خلال تقديم الحلول القوية والمرنة والقابلة للتحجيم التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للتجارة الإلكترونية.

وتعتبر «كوميرس تولز» إحدى رواد منهجية هندسة MACH المعاصرة، وهي منهجية منفصلة الواجهات مبنية على الخدمات المصغرة تركز على واجهة برمجيات التطبيقات (API) وتعمل سحابياً. وتسمح هذه المنهجية لـ «كوميرس تولز» بتوفير إمكانية الابتكار والتكرار بسرعة ومرونة لعملائها، إلى جانب دمج القنوات الإلكترونية وغير الإلكترونية، وتعزيز الإيرادات، والارتقاء بتجارتهم الإلكترونية لتواكب متطلبات ومتغيرات العصر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز