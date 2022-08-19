10.3 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال أسبوع أكثر من 10.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2583 مبايعة بقيمة 6.5 مليارات درهم، منها 344 مبايعة أراضٍ بقيمة 2.55 مليار درهم و2239 مبايعة شقق وفلل بقيمة 3.94 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 400 مليون درهم في منطقة الوصل، تلتها مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 173 مبايعة بقيمة 475 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 284 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 163 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق على صعيد عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 411 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 309 مبايعات بقيمة 302 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 190 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 3.74 مليارات درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 895.47 مليون درهم و408 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.84 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 693 مليون درهم.

فيما شهد الأسبوع تسجيل 80 هبة بقيمة 110.04 ملايين درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 28 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 12 مليون درهم.

تصرفات أمس

وعلى صعيد التصرفات أمس، فقد بلغت قيمتها 990 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 290 مبايعة بقيمة 620.93 مليون درهم، منها 48 مبايعة أراض بقيمة 198.14 مليون درهم و242 مبايعة شقق وفلل بقيمة 422.79 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 ومن ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبيه الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 367.44 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 21.15 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 346.28 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 91 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 72 مليون درهم، فيما تم تسجيل هبة واحدة بقيمة مليوني درهم بمنطقة الثنية الرابعة.

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