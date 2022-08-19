«دبي آوتليت مول» يقدم تجارب صيفية للأطفال

المصدر: دبي - البيان

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يقدم «دبي آوتليت مول» العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة والخصومات المذهلة للأطفال خلال موسم الصيف، وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

ويوفر المركز التجاري 5 وجهات رئيسية لتلبية احتياجات جميع الأطفال: منها «تشكي تشيز»، وهي منطقة ترفيهية مثالية لجميع الأعمار من الصغار إلى المراهقين، من محبي الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة ترفيه مثالية للمتعة اليومية أو للمناسبات الخاصة.

كذلك يوفر «كيدز بازل» وهو متجر يتيح الاختيار من بين مجموعة الملابس والأحذية والإكسسوارات ويضم أكثر من 21 علامة تجارية أوروبية معظمها من إيطاليا، بالإضافة إلى علامات تجارية من فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا.

أيضاً يوفر متجر «ذا ديل كيدز» للملابس والأحذية والإكسسوارات للأطفال من العلامات التجارية الكبرى بأسعار مميزة للغاية. أيضاً هناك متجر «هابي بليس» والذي يضم مجموعة رائعة من الألعاب ذات العلامات التجارية والتماثيل المصنوعة يدوياً والهدايا المذهلة، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال. وأخيراً يضم متجر «ليتل أينجلز» للأزياء الصيفية ويتيح الاختيار من بين أكثر من 15 علامة تجارية عالمية.

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