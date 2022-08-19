جمارك دبي تختتم برنامج تدريب صيفياً لطلبة الجامعات

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت جمارك دبي برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2022، والذي ينفذ سنوياً بهدف إكساب الطلاب خبرات متنوعة في الحياة العملية، إذ استغرق تنفيذ البرنامج أربعة أسابيع، وقد انتسب 14 طالباً جامعياً من مختلف التخصصات، وتم توزيعهم على الإدارات والمراكز الجمركية المختلفة كل حسب تخصصه.

ويسهم برنامج التدريب الصيفي في جمارك دبي إلى رفع نسبة الوعي لدى الطلاب، بالإضافة إلى دوره في إعداد كوادر مواطنة قادرة على العمل بكفاءة عالية، إذ تحرص الدائرة على تأهيل الطلبة للدخول إلى سوق العمل واكتشاف قدراتهم وتوجهاتهم العملية، وتدريبهم على آلية العمل الجمركي من خلال صقل مهاراتهم بمعلومات جمركية في مجالات مختلفة.

وقال خالد أحمد العلي مدير أول التعلم والتطوير بقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: هدفنا من تنفيذ البرنامج بشكل سنوي هو دعم طلبة الجامعات وتعزيز الوعي لديهم بأهمية البحث في مجالات سوق العمل المختلفة خلال فترة دراستهم، والسعي إلى تحديد أهدافهم المستقبلية وتوجهاتهم العملية وما يرغبون به من تخصصات في العمل، وذلك يعد هدفاً أساسياً في البرنامج وجزءاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع لإيجاد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والتطورات المتسارعة عبر تنمية قدراتهم ومهاراتهم لتتواكب مع سوق العمل الحالي والمستقبلي، ويعد البرنامج إحدى وسائل تطوير رأس المال البشري التي تعتمد عليها الدائرة في رفع مستوى الكفاءة للطلاب.

وأضاف إن مثل تلك النوعية من البرامج التدريبية تساهم في رفع نسبة الوعي لدى الطلاب عن العمل الميداني، مما يكون له الأثر الجيد في تأهيلهم لأنماط سوق العمل المختلفة واكتشاف قدراتهم، مشيداً بدور جمارك دبي وسعيها الدائم لدعم الجانب التدريبي للطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأشار إلى أنه خلال فترة التدريب والتي تقدر بشهر كامل تم توزيع الطلبة على كل الإدارات والمراكز الجمركية كل حسب تخصصه، وتدريبهم ميدانياً على واقع وأنماط العمل الجمركي، حيث شهد البرنامج هذا العام تدريب 14 طالباً وطالبة، استفادوا من خبرات الموظفين بالدائرة من خلال المناقشات والتدريب الميداني في مواقع العمل.

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