8.1 مليارات سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 8.1 مليارات درهم في ختام تداولات الأسبوع الجاري، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 6.46 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.692 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 2.1 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 77.4 ألف صفقة.

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بنحو 156.7 مليون درهم، منها 32.46 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و124.2 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 1.65 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.49 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.73% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 3419.72 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10100.45 نقطة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «أبوظبي التجاري» بنسبة 2.38% و«الشارقة الإسلامي» 1.08%، وفي قطاع المواد الأساسية زاد سهم «فيرتيغلوب» بنسبة 3.68% و«بروج» 0.33%. وحققت أسهم السلع الاستهلاكية مكاسب متفاوتة مع صعود «رأس الخيمة للدواجن» بنسبة 15% و«هيلي القابضة» 14.71%، فيما زاد «أغذية» بنسبة 0.6%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 1.47 مليار درهم وأغلق مستقراً عند 343 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً نحو 1.14 مليار درهم ليغلق عند 19.7 درهماً، ثم «ألفا ظبي» بسيولة 490.4 مليون درهم ليصل إلى مستوى 24.14 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار مع نمو «إعمار العقارية» بنسبة 5.3% و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.6%، كما صعد «ديار للتطوير» 6.8%، وفي قطاع الاستثمار نما سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 2.27% و«شعاع كابيتال» 1.87%. وزاد أيضاً «العربية للطيران» بنسبة 3.2% و«أرامكس» 0.26%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 654.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 154.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 99.6 مليون درهم.

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