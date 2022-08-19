223.2 مليوناً أرباح نصفية لـ «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «تعاونية الاتحاد» عن تحقيق أرباح صافية في النصف الأول من العام الجاري 223.2 مليون درهم، بنسبة نمو 0.3%، مقارنة مع 222.4 مليون درهم في 2021. وبينت في تقريرها المالي أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى الإدارة الجيدة والتوجيهات الدائمة لمجلس الإدارة وفريق العمل لتخفيض التكاليف المباشرة بنسب أكبر من انخفاض الإيرادات.

ولفتت إلى ارتفاع النقد في الصندوق والبنوك خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.5%، فيما ارتفعت نسبة إجمالي الموجودات بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت إلى أنها تمتلك 3 مراكز تسوق (الورقاء سيتي مول واتحاد مول والبرشاء مول) وسلسلة متاجر تحت اسم «كووب» و23 فرعاً، إضافة إلى إدارتها وتشغيلها لمركز تجاري واحد (البرشاء جنوب الأولى) وتشغيل تعاونية أم القيوين.

ونوهت إلى أن سوق دبي المالي رحب أخيراً بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد، كأول تعاونية استهلاكية في الإمارات تقدم على هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية بالدولة، وبعد موافقة الجمعية العمومية، حيث قرع رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمة الشامسي، جرس بدء التداول في السوق يوم 18 يوليو الماضي.

وبينت أن زيادة الأرباح وتحقيق أرباح بنسب جيدة والمحافظة على مستوى أداء التعاونية الاقتصادي في دبي يعكس حرص التعاونية على تعزيز حماية مصالح الأعضاء، عبر توفير آلية نظامية وفعّالة وشفافة والإفصاح عن الأرقام التي تحققها بشكل مستمر ودوري.

وأكدت أن الإفصاح عن النتائج المالية لتعاونية الاتحاد رغم جميع التحديات يعمل على إبراز دورها الفعّال في قطاع التجزئة بالإمارة والدولة بشكل عام، والذي يتسم بحيوية وأهمية فائقة ضمن المنظومة الاقتصادية في دبي، لافتة إلى أنها تسعى منذ نشأتها على زيادة الأرباح والعائدات للمساهمين، من خلال رفع مستوى المبيعات والإيرادات.

وأشارت إلى أنها تعد من أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى المنطقة، حيث تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والتميز التشغيلي والمالي منذ نشأتها، إضافة إلى أنها تحقق معدل نمو سنوي تراكمياً لصافي الأرباح والمبيعات الخاصة بها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز