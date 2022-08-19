رئيس جديد لخدمات الأفراد والأعمال في «ستاندرد تشارترد الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تعيين عائشة عباس بمنصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في الإمارات، وستعمل عائشة تحت الإشراف المباشر لرولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، وبونجوي جانجيني، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وستكون عائشة في منصبها الجديد مسؤولةً عن تنفيذ استراتيجية البنك وتطوير وبناء الأعمال في المجال المصرفي للأفراد في الدولة، مع التركيز على تنمية الخدمات الرقمية للبنك وإدارة الثروات وتوسيع قاعدة العملاء من أصحاب الثروات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: يعد هذا التعيين انعكاساً واضحاً لأهمية السوق الإماراتية بالنسبة لستاندرد تشارترد. وتعتبر دولة الإمارات من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة لنا مع وجود فرص قوية للنمو. وتقدم عائشة خبرة طويلة إلى منصتنا الحالية ويسعدنا أن نرحب بها في فريق الإدارة بالدولة.

وأضافت أبو منه: رفعت بيئة الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات من مستوى التجربة الشاملة للعملاء، وأصبحت تلبية احتياجاتهم من خلال تقديم المنتجات المبتكرة والحلول الرقمية ذات أهمية كبرى. نحن على ثقة من أن خبرة عائشة الكبيرة ونهجها في العمل الذي يتمحور حول العملاء سيستمران في تعزيز مسارنا الإيجابي في الدولة، ودفع أعمال البنك إلى مرحلة النمو التالية.

وقد انضمت عائشة إلى بنك ستاندرد تشارترد في فبراير 2019، وتتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي تزيد على 20 عاماً في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الممتازة وخدمات الأفراد، حيث شغلت مناصب مدير عام، ورئيس الخدمات المصرفية الممتازة وشبكة فروع البنك في دولة الإمارات، بالإضافة إلى باكستان وسلطنة عُمان والأسواق الأفريقية الرئيسية. وتحت قيادتها، تم تسريع وتحول استراتيجية النمو المحدثة للخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة والتجارية للبنك، من خلال زيادة التركيز على تجربة العملاء وتوفير الخدمات المخصصة.

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