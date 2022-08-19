15.6 ملياراً الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بالنصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 7.64% أو ما يعادل 1.11 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل صافي الأرباح إلى 817.8 مليون درهم. واستناداً إلى إفصاحات 28 شركة تأمين وطنية مُدرجة أعلنت نتائجها المالية على مواقع الأسواق المالية، زاد إجمالي الأقساط المكتتبة من 14 ملياراً و563 مليون درهم في النصف الأول 2021، إلى 15 ملياراً و676 مليون درهم في النصف الأول 2022.

واستحوذت نحو 13 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على قرابة 56.1% أو ما قيمته 8.8 مليارات درهم من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركات، فيما وصلت حصة 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 43.9% توازي ما قيمته 6.9 مليارات درهم من الإجمالي.

شركات

وحازت «أورينت للتأمين» على النصيب الأكبر من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري مع ارتفاع أقساطها بنسبة 11% من 2.9 مليار درهم إلى 3.2 مليارات درهم، فيما ارتفعت أرباحها بنسبة 3% إلى 320 مليون درهم، مقابل 310 ملايين درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت «أبوظبي الوطنية للتأمين» في المركز الثاني مع ارتفاع إجمالي أقساطها بنسبة 20.9% لتصل إلى 3.23 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.67 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2021، فيما وصل صافي أرباحها إلى 186.9 مليون درهم.

وحلت «عمان للتأمين» في المرتبة الثالثة مع تحقيقها أقساطاً مكتتبة 2.23 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.93 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، ثم «دبي للتأمين» مع تسجيلها مجمل أقساط بنحو 742.15 مليون درهم مقابل 644.5 مليون درهم.

وفي المركز الخامس جاءت «الإمارات للتأمين» بأقساط قيمتها 627.87 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، ثم «العين الأهلية للتأمين» بنحو 590.1 مليون درهم، والإسلامية العربية للتأمين «سلامة» 574.2 مليون درهم و«البحيرة للتأمين» 462 مليون درهم و«الاتحاد للتأمين» 443.69 مليون درهم و«دار التكافل» 401.4 مليون درهم.

أصول

وعلى صعيد أصول (موجودات) شركات التأمين الوطنية المدرجة، فقد ارتفعت إلى 64 ملياراً و769 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 61 ملياراً و839 مليون درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 4.7% أو ما يعادل مليارين و930 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولي من العام الجاري.

واستحوذت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وعددها 13 شركة على نحو 56.4% أو ما قيمته 36.5 مليار درهم من إجمالي الأصول، فيما وصل نصيب الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وعددها 15 شركة ما نسبته 43.6% بإجمالي 28.26 مليار درهم.

وتصدرت «أورينت للتأمين» المرتبة الأولى من حيث قيمة الأصول مع بلوغها 11.42 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 10.53 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بأصول جاوزت 9.7 مليارات درهم، يليها «عمان للتأمين» بأصول 7.9 مليارات درهم.

وجاء في المركز الرابع شركة «سلامة» مع وصول أصولها إلى 4.22 مليارات درهم، ثم «العين الأهلية للتأمين» بأصول 3.1 مليارات درهم، يليها «الإمارات للتأمين» 2.82 مليار درهم، و«البحيرة الوطنية للتأمين» 2.57 مليار درهم، و«دبي للتأمين» بأصول 2.43 مليار درهم، و«الاتحاد للتأمين» 1.85 مليار درهم و«الوثبة للتأمين» 1.79 مليار درهم و«دار التكافل» 1.56 مليار درهم.

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