دبي استقطبت 441 مشروعاً ممولاً باستثمارات أجنبية مباشرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي مدن العالم في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها على مدار عام 2021، بحسب التقرير السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية، 2022 الصادر أمس عن «انفستمنت مونيتور».



وبحسب التقرير تتميز صدارة دبي بأنها تغطي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات، وليس قطاع الخدمات المالية فقط، كما هو الحال في التقرير الصادر عن «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار».



وتبوأت دبي الصدارة العالمية بعد أن استقطبت على مدار العام الماضي 441 مشروعاً ممولاً باستثمارات أجنبية مباشرة في كافة القطاعات، فكان هو العدد الأكبر بين كافة مدن العالم وسجلت زيادة بلغت 87% مقارنة مع إجمالي عدد المشروعات التي استقطبتها عام 2020 .



وكانت دبي قد نالت الصدارة العالمية أيضاً في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية تحديداً لعام 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يستند إلى قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي ماركتس» التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز».

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