1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة 1.7 مليار درهم أمس، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب أكثر من 145 مليون درهم.

وتوزعت السيولة بواقع 1.232 مليار درهم في سوق أبوظبي و454.4 مليون درهم في سوق دبي بعد تداول 379.19 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.2 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي إلى مستوى 10125.85 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي 3432.45 نقطة.

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بنحو 145 مليون درهم، منها 122.8 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و22.15 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بـ 380.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 235.49 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم شركات «طاقة» 1.6% و«ملتيبلاي» 0.99% و«أدنوك للحفر» 0.56% وفي سوق دبي ارتفع «إعمار للتطوير» 1.97% مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بنحو 47.7 مليون درهم.

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