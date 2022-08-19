40 ألف عرض متنوع في القرية العالمية بموسمها الـ 27

المصدر: دبي- البيان

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كشفت القرية العالمية؛ أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن مجموعة واسعة من العروض والفعاليات التي سيزخر بها موسمها الـ 27 الجديد، المقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل، حيث تقدم القرية العالمية لضيوفها مجموعة من الفنانين العالميين، وعروضاً شيقة، وحفلات موسيقية عالمية، وعروضاً متجولة.

وسيتمتع ضيوف القرية العالمية بأكثر من200 عرض يومياً (40 ألف عرض طوال موسمها) يقدمه ما يزيد على 400 فنان من جميع أنحاء العالم.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «يسعدنا أن نكشف عن بعض العروض الجديدة المذهلة والعروض العائدة لموسم القرية العالمية المقبل، والتي تناسب مختلف الأعمار والجنسيات والاهتمامات، وترضي جميع الأذواق. ونتطلع دوماً إلى تقديم كل ما يمنح التسلية والترفيه والسعادة لضيوفنا، ونحرص على أن يستمتعوا بتجارب جديدة مليئة بالتشويق في كل مرة يزورون فيها الوجهة، ولذلك نسعى دوماً لاستضافة الأفضل والأشهر من جميع أنحاء العالم».

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