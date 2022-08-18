3.2 مليار درهم أرباح «دي بي ورلد» النصفية بنمو 51.2%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» عن تحقيق أرباح 884 مليون دولار (3.2 مليار درهم) بنمو 51.2% عن النصف الاول من 2022مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 585 دولار(2.14 مليار درهم)، وحققت أرباح قياسية عائدة إلى مالكي الشركة بلغت 721 مليون دولار (2.64 مليار درهم)، بنمو نسبته 51.8 %، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 475 مليون دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول 7.93 مليارات دولار (29.1 مليار درهم) بنمو نسبته 60.4%، كذلك ارتفعت عائدات الحاويات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 9.2% مدفوعة بتزايد الطلب على التخزين.

وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 29.6%، حيث سجّلت 1.93 مليار دولار (7 مليارات درهم) خلال النصف الأول 2022 مقارنةً بـ1.49 مليار دولار (5.4 مليارات درهم) خلال الفترة نفسها من 2021.

وتراجعت نسبة المديونية المجمّعة بما في ذلك ضمان شركة «الموانئ والمناطق الحرة العالمية» (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي) إلى 3.8 أضعاف، مقارنةً بـ5.9 أضعاف في العام المالي 2021، بينما بلغ صافي نسبة المديونية 4.1 أضعاف مقارنة بـ6 أضعاف في العام المالي 2021.

وتحسّن التصنيف الائتماني الذي تتمتع به «دي بي ورلد»، حيث رفعت وكالة «فيتش» تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية (BBB-) مع توقعات مستقبلية إيجابية، بينما أبقت «موديز» تصنيفها عند الفئة «Baa3».

شراكات

وأدى توسيع نطاق الشراكات والتسييل لجمع حوالي 9 مليارات دولار لتعزيز الميزانية العمومية للشركة بصورة كبيرة وتوفير المرونة على المدى الطويل. فقد تم توسيع نطاق الشراكة مع المجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» - «سي دي بي كيو» في الإمارات للاستفادة من إمكانات النمو في المنطقة.

وجمعت صفقة «سي دي بي كيو» في الإمارات 5 مليارات دولار في الشريحة الأولى مقابل حصة نسبتها 22% من الأصول الإماراتية الثلاثة، ومن المتوقع جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار في الشريحة الثانية. كذلك تم توسيع نطاق الشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند، ومن المتوقع جمع حوالي 300 مليون دولار مما سيسمح بتسريع الاستثمار عبر الموانئ والخدمات اللوجستية.

وبدأت الشركة شراكة جديدة مع مؤسسة (BII)، وهي ذراع التطوير الاستثماري للحكومة البريطانية، لتعزيز إمكانات التجارة في أفريقيا.

استثمار انتقائي

واستثمرت الشركة مصاريف رأسمالية بلغت 741 مليون دولار عبر محفظتها الحالية خلال النصف الأول من العام. ووصلت توجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2022 إلى 1.4 مليار دولار، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في الإمارات وجدة (السعودية)، و«لندن جيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء «السخنة» (مصر)، والسنغال، وميناء «كالاو» (بيرو).

وتحقق الأصول اللوجستية الجديدة إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو. ويستمر التركيز في المدى القريب على مواصلة التحوّل في الأعمال لتعزيز العوائد. كذلك، يتم تقديم حلول ذات قيمة مضافة لأصحاب البضائع من خلال الاستفادة من البنية التحتية الأفضل في فئتها وتشمل الخدمات اللوجستية والموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية والخدمات الرقمية والبحرية.

نمو كبير

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: يُسعدنا أن نعلن عن نتائج قياسية في النصف الأول من السنة مع نمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34.6% وزيادة الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 51.8%. ويوضح هذا النمو الكبير أن إستراتيجيتنا في التركيز على البضائع ذات الهامش المرتفع وتقديم حلول مخصصة لسلاسل التوريد ستوفر عائدات مستدامة على المدى الطويل.

وأضاف بن سليم: من الأمور المشجعة أن أصحاب البضائع يواصلون الاستجابة بشكل إيجابي لعروض منتجاتنا المتكاملة، ونركز حالياً على دمج عمليات الاستحواذ في المجال اللوجستي التي قمنا بها مؤخراً لتعزيز العوائد. ونواصل الاستثمار في القطاعات والأسواق ذات النمو المرتفع لتقديم حلول أكثر جاذبيةً في سلاسل التوريد. كما تهدف «دي بي ورلد» إلى تذليل العقبات وتحسين الاتصال عبر الممرات التجارية الرئيسية من خلال الاستفادة من البنية التحتية الأفضل في فئتها والتي تشمل الخدمات اللوجستية والموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية والخدمات الرقمية والبحرية.

وقال: لقد أعلنا في الأشهر الأخيرة عن العديد من الصفقات التي ستسهم في جمع ما يقرب من 9 مليارات دولار، وقد استطعنا من خلال تعزيز الميزانية العمومية للشركة تحقيق الهدف المتعلق بنسبة المديونية لعام 2022 بأقل من 4 أضعاف من نسبة الدين الصافي إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وسيوفر رأس المال الجديد للشركة المرونة لتسريع الاستثمار في أسواق النمو الرئيسية، مع المحافظة على تحقيق تصنيف استثماري قوي.

واختتم قائلاً: بشكل عام، فإن الأداء القوي في النصف الأول يضعنا في موقع جيد لتقديم أداء محسّن للعام بأكمله. ومع ذلك، فإن التوقعات على المدى القريب لا تزال غير مؤكدة بسبب البيئة الكلية والجيوسياسية الأكثر صعوبة، وبالتالي، نتوقع أن تنخفض معدّلات النمو في النصف الثاني من عام 2022، لكننا لا نزال متفائلين بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل، وكذلك قدرة «دي بي ورلد» على الاستمرار في تحقيق عوائد مستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز