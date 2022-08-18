الهنود يتصدرون قائمة أفضل مشتري العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تصدر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في دبي، يليهم مستثمرو المملكة المتحدة وإيطاليا، كما ضخ مستثمرون من فرنسا وكندا والإمارات وباكستان ومصر استثمارات كبيرة في سوق العقارات في دبي، وفقاً لموقع «زووم بروبرتي إنسايتس».

وبحسب الموقع فإنه من المتوقع أن تجتذب دبي حصة كبيرة عن طريق الاستثمار العالمي، والمتوقع نموه خمس مرات ليصل إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2025.

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي في زووم بروبيرتي إن الامتيازات التي توفرها الإقامة الذهبية أثبتت أنها حافز قوي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي.

وأثار برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات اهتماماً قوياً لدى المستثمرين الأجانب ودفعهم لشراء العقارات في دبي، التي أثبتت أنها واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر شعبية في العالم.

وبعد أن أدخلت الإمارة إصلاحات على لوائح وبرامج التأشيرات في وقت مناسب سوف تتمكن من جذب استثمارات كبرى في قطاع العقارات من خلال التأشيرتين الذهبية والفضية.

وأضاف شبيري: «الإقامة الذهبية في الإمارات لها فوائد عديدة، ففي حقيقة الأمر فهي تأشيرة بكفالة شخصية ذاتية لا تفرض عليها أية قيود تتعلق بالتنقل والحركة داخل المنطقة وخارجها، ما يجعلها ذات نفع كبير للمستثمرين العقاريين. أعتقد أنه مع تخفيف التشريعات واللوائح سوف يزداد عدد من سيحصلون على هذه التأشيرة ومن ثم سيزداد عدد المستثمرين في سوق العقارات في دبي».

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