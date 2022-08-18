«انفستمنت مونيتور»: دبي الأولى عالمياً في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي مدن العالم في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها على مدار عام 2021، بحسب التقرير السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية، 2022 الصادر أمس عن «انفستمنت مونيتور».

وتعد هذه المرة الثانية في غضون أقل من شهرين التي تتصدر فيها دبي عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المُباشر، ذلك أنها قد نالت الصدارة العالمية أيضاً خلال الشهر الماضي في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية تحديداً لعام 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يستند إلى قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي ماركتس» التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز».

وبحسب تقرير الموقع الشبكي البريطاني تتميز صدارة دبي بأنها تغطي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات، وليس قطاع الخدمات المالية فقط، كما هو الحال في التقرير الصادر عن «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار».

وبحسب «انفستمنت مونيتور»، تبوأت دبي الصدارة العالمية بعد أن استقطبت على مدار العام الماضي 441 مشروعا ممولاً باستثمارات أجنبية مباشرة في كافة القطاعات، فكان هو العدد الأكبر بين كافة مدن العالم وسجلت دبي زيادة هائلة بنسبة بلغت 87% مقارنة مع إجمالي عدد المشروعات التي استقطبتها عام 2020 موضحاً أن البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات كان هو القطاع الأكثر استقطاباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي على مدار 2021، حيث استأثر بنحو 26% من إجمالي المشروعات. وجاء قطاع الخدمات التجارية والمهنية في المركز الثاني بنسبة 17%، فيما حل قطاع السياحة في المركز الثالث بنسبة 8%.

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