«سيدات أعمال الشارقة» يدعم عدداً من المشاريع التكنولوجية النسوية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «مجلس سيدات أعمال الشارقة» عن دعمه لثمانية مشاريع تكنولوجية تمتلكها النساء وتسليط الضوء على إنجازاتها خلال مشاركته الخامسة شريكاً رسمياً لفئة «المرأة في مجال التكنولوجيا» في معرض «نورث ستار دبي 2022» المعروف سابقاً بـ«جيتكس نجوم المستقبل» والذي سيعقد في الفترة 10-13 أكتوبر القادم حيث ستكون تلك الشركات مؤهلة للترشح للمشاركة في مسابقة «تحدي سوبرنوفا» الذي يعد ثالث أكبر صندوق لتمويل الشركات الناشئة في العالم.

ودعا المجلس التابع لنماء للارتقاء بالمرأة شركات التكنولوجيا التي تمتلكها وتديرها السيدات إلى الترشح للمشاركة في الحدث العالمي المخصص للشركات الناشئة والذي يشهد نمواً متسارعاً لافتاً إلى أن المشاركة متاحة للشركات التي تتمتع بعضوية «مجلس سيدات أعمال الشارقة» بشرط أن يكون مقرها في دولة الإمارات وتمتلكها أو تديرها رائدة أعمال وأن يكون قد مضى على مباشرة عملياتها مدة لا تقل عن خمس سنوات حيث يمكن للراغبات إرسال سجلات الشركة والتأسيس إلى الإيميل التالي: membership@sbwc.ae قبل 31 أغسطس الجاري.

ويسعى «مجلس سيدات أعمال الشارقة» إلى توفير فرص دعم استراتيجية للشركات الناشئة العاملة في القطاعات غير التقليدية التي تمتلكها أو تديرها النساء وجذب انتباه قادة الصناعة وتسليط الضوء على قيمة أفكار رائدات الأعمال وابتكاراتهن في قطاع التكنولوجيا على منصة عالمية رائدة.

وتتيح المشاركة في معرض «نورث ستار دبي 2022» الذي يقام في «مركز دبي التجاري العالمي»، للشركات الناشئة الاستفادة من فرصة عرض منتجاتهن وخدماتهن أمام أكثر من 400 مستثمر عالمي في قطاع التكنولوجيا والتعرف على كبار قادة هذه الصناعة والتعلم من خبراتهم وتجاربهم بالإضافة إلى رصد وتقييم نمو شركاتهن من خلال التواصل مع المؤسسات المستثمِرة والممثلين الحكوميين.

وعلى صعيد متصل ستتقدم الشركات الناشئة الثماني بشكل أتوماتيكي إلى مسابقة «تحدي سوبرنوفا» حيث ستخضع لعملية تقييم لجنة التحكيم التي ستقرر مشاركتها في المسابقة التي تقدم جوائز نقدية مجموعها 200 ألف دولار مقسمة على فئاتها المختلفة وتتضمن جائزة قدرها 10 آلاف دولار يقدمها المجلس في فئة «أفضل شركة ناشئة تملكها سيدة».

وقالت مريم راشد بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة يحرص المجلس على الانضمام إلى حملة عالمية لتعزيز اندماج سيدات الأعمال في القطاع التكنولوجي مستفيداً من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة مركزاً للتميز المؤسسي ومن خلال جهودنا الاستراتيجية المتواصلة لعرض مواهب وشغف وأفكار رائدات الأعمال على منصات عالمية مرموقة مثل معرض (نورث ستار دبي) 2022 فإننا نسهم بتمكين النساء ومساعدتهن على تحقيق النجاح في مسيرتهن المهنية كرائدات أعمال ولهذا أدعو جميع السيدات للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لعرض أفضل الأفكار الريادية التي يمتلكنها للعالم وإحداث ثورة في مستقبل صناعة التكنولوجيا.

وأضافت: من خلال مبادرتنا لرعاية الشركات الناشئة في هذا الحدث يتمثل هدفنا الأساسي بالحيلولة دون اضطرار المشاركات لتكبد عناء استئجار مساحات العارضين باهظة الثمن أو القيام بعملية التسجيل في الحدث بأنفسهن وتوفير الوقت والجهد للتركيز على عرض أفكارهن والمنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتهن.

وأكدت أن المجلس سينظم سلسلة من الجلسات التي تستفيد منها رائدات الأعمال اللاتي يمتلكن مشاريع فردية متخصصة بهدف توفير المعلومات والإرشادات حول طرق نجاح أعمالهن في دخول أسواق دولة الإمارات و ذلك يتيح لهن التعرف على أفضل الممارسات الكفيلة بالارتقاء بقدراتهن على المنافسة، لترسيخ مشاريعهن التجارية وتعزيز نجاحها على المدى الطويل.

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