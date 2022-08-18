«بوبليسيس سابينت» تستحوذ على «شانغي كونسلتنغ»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بوبليسيس سابينت» للتحول الرقمي عن استحواذها على شركة «شانغي كونسلتينغ»، شريك خدمات «سيلزفورس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأسست «شانغي» ومقرها دبي في عام 2010، وتعد الشريك الرئيس لـ «سايلزفورس» في الإمارات على مدى الاثني عشر عامًا الماضية.

ومن خلال خبراتها العميقة في جميع القطاعات الرئيسة ووظائف الأعمال، تعمل «شانغي» على تطوير حلول سحابية للشركات تسهم في تسريع عملياتها وأتمتتها وتحسينها. ويتجاوز عدد عملاء الشركة 120 عميلًا عبر قطاعات متنوعة تشمل قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية والنقل والخدمات الصحية والاتصالات والخدمات المالية.

وقال نايجل ڤاز، الرئيس التنفيذي لدى «بوبليسيس سابينت»: نحن معجبون بفريق إدارة «شانغي» وخبراتهم وامكاناتهم بالإضافة إلى تاريخ الشركة العريق مع «سيلزفورس». إن الاستحواذ على «شانغي» يمثل دعامة أساسية لاستراتيجية نمونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسهم في توسيع إمكاناتنا وتقوية الشراكة مع سيلزفورس، حيث تتجاوز شراكة «شانغي» سجل نجاح استثنائي في تقنيات «سيلزفورس» لتشمل قدرات على تنفيذ مشاريع عالمية بالغة التعقيد، الأمر الذي يعزز قدراتنا وتواجدنا على المستوى العالمي.

من جهته، قال غسان شكيبان، المؤسس والمدير الإداري لدى «شانغي»: إن الثقة والشغف والابتكار بالإضافة إلى التركيز على متطلبات العملاء جميعها عوامل تعزز من قدراتنا على توفير حلول سحابية متخصصة تساهم في تسريع نمو عملائنا وتدعم أهدافهم في توفير أفضل خدمة عملاء. تتجاوز علاقة الشراكة بين كل من شركة «شانغي» و«بوبليسيس سابينت» مع «سيلزفورس» عقدًا من الزمن، ويعزز هذه الشراكة أهداف وخبرات متوافقة في مجالات متنوعة بالإضافة إلى التزامنا بالعمل كشريك مفضل لحلول التحول الرقمي لأشهر العلامات التجارية في العالم، وهذا التوافق الاستراتيجي بين الفريقين من شأنه أن يعزز القيمة الاستثنائية لعملائنا. ونحن نتطلع إلى تحقيق وصنع أثر إيجابي لا يُضاهى.

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