غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع المكسيك

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع لويس ألفونسودي ألبا غونغورا، سفير المكسيك لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية.

وجرى خلال اللقاء بحث القطاعات الحيوية التي توفر فرصاً استثمارية وعلى رأسها القطاع الصناعي واستعراض الفرص المتاحة لدى البلدين في مجالات الأغذية والمشروبات والمنسوجات وصناعة الأثاث، وكذلك قطاعات الأدوية وصناعة السيارات والقطاع الزراعي،

وناقش اللقاء ضرورة عقد اللقاءات المشتركة بين مجتمعي الأعمال والتجار في البلدين بحسب المجالات، وأهمية تبادل المعلومات والبيانات لاسيما أن الإمارات تمثل بوابة رئيسية لدول المنطقة والشرق الأوسط كما تمثل المكسيك بوابة لدخول المنتجات الوطنية إلى أسواق الأمريكيتين«الشمالية والجنوبية».

وأشاد سالم السويدي بالعلاقات القائمة بين الإمارات والمكسيك، مؤكداً حرص غرفة عجمان على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين أصحاب الأعمال في عجمان والمكسيك.

وقدم السويدي نبذة حول مقومات القطاع الاقتصادي لإمارة عجمان من خدمات لوجستية وموقع جغرافي حيوي يتوسط الدولة.

من جانبه أشاد لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، بما تشهده الإمارات بشكل عام وعجمان خاصة من تطور في كافة القطاعات لاسيما القطاع الاقتصادي والذي يتميز بزخم الفرص ومعدلات النمو الكبيرة الأمر الذي يزيد من فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة بين البلدين.

واستعرض السفير لويس ألفونسودي ألبا غونغورا أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية في المكسيك، داعياً إلى ضرورة تنظيم اللقاءات المشتركة بين أصحاب الأعمال والمشاركة في المعارض والفعاليات لضمان فتح قنوات لزيادة التعاون وتبادل الخبرات.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالى التجارة بين الإمارات والمكسيك بلغ 5.7 مليارات درهم بمعدل نمو 18% خلال العام2021 مقارنة بالعام 2020، كما توضح الاحصائيات فرص نمو التبادل التجاري بين عجمان والمكسيك بحيث بلغ معدل النمو لآخر ثلاث سنوات 7%.

حضر اللقاء في مقر الغرفة محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز