«تريدلنغ» تدعم 65 شركة ناشئة في الإمارات بائتمان بـ 15 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تريدلنغ، السوق الإلكترونية التي تركّز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقديم ائتمان بقيمة أكثر من 15 مليون درهم لما يزيد على 65 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتتيح الخطوة الجديدة للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعزيز مخزونها من خلال إجراء عمليات الشراء من مجموعةٍ واسعةٍ من جهات البيع الإقليمية والدولية المدرجة على منصات الشركة، فضلاً عن الاستفادة من العديد من العروض الائتمانية، بما يشمل عروض البنوك الشريكة وبوابات الدفع، إضافة إلى العروض الائتمانية الداخلية للمنصة.

وأسهمت حلول التمويل هذه في توفير قيمة إضافية لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التنمية الاقتصادية والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحفيز نمو تلك الشركات في المنطقة.

وأشار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أحد تقاريره الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري، إلى انتعاش عمليات الإقراض بواقع 4.4% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس تحسن الإقبال على الحلول الائتمانية. وبلغت قيمة الائتمان الإجمالية 1,832 مليار درهم إماراتي نهاية شهر مارس الماضي، مقارنةً مع 1,794 مليار درهم في ديسمبر الماضي، في حين ارتفع الائتمان المحلي (الذي شكّل 89.5% من إجمالي القروض) بواقع 3.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما تحظى جهود تريدلنغ هذه بأهمية استراتيجية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة السيولة والتدفق النقدي، خاصة وأن تلك الشركات تشكل أكثر من 94% من إجمالي الشركات في دولة الإمارات، وتسهم بنسبة 40% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وقال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: «نركز في منصة تريدلنغ على دعم الجهود التي تقودها دولة الإمارات لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل التجاري، بما يشمل الحلول الائتمانية المباشرة وخيارات الدفع بالتقسيط بالاستفادة من إمكاناتنا الداخلية وشراكاتنا الاستراتيجية المتكاملة. كما نحرص على توفير عمليات سلسة لتقديم الطلبات والحصول على الموافقات اللازمة، ما من شأنه تعزيز عروضنا الائتمانية».

وتابع قائلاً: «نسعى إلى الارتقاء بخدماتنا المقدمة للعملاء لنكون شريكاً متكاملاً يدعم مسيرة نموهم. ونلتزم بتسهيل التعاملات التجارية لعملائنا من خلال توفير الدعم المالي الميسّر لتلبية احتياجاتهم الشرائية».

وشهدت تريدلنغ منذ تأسيسها نمواً كبيراً في الإيرادات تخطى 35% على أساس شهري، فضلاً عن توفيرها قائمةً تضم أكثر من مليون منتَج ضمن 14 فئة مختلفة. وتجمع المنصة اليوم أكثر من 150 ألف جهة بيع وشراء مسجلة من أكثر من 55 دولة، كما سجلت 100 ألف طلب لعروض الأسعار والاستفسارات.

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